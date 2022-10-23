無聲勝有聲？紐時：「2詞語」是習近平沒說出口的焦慮

中國共產黨第20次全國代表大會落幕，紐約時報23日評論說，中國的未來懸命於中共總書記習近平的一言一語，即便他話沒出口，彷彿都有千鈞之力。圖為習近平20大與中外記者見面。（新華社）

中國共產黨第20次全國代表大會落幕，紐約時報 23日評論說，中國的未來懸命於中共 總書記習近平 的一言一語，即便他話沒出口，彷彿都有千鈞之力；有兩個詞句，他沒在20大政治報告中講出來，反襯出習近平對世局日益動盪的焦慮，華府正與身為超強的威權中國比拚，把中國的上升勢頭打下去。

20年來，中共領導人在黨代表大會都宣稱，國家處在重大戰略機會期，這話意味中國並未面臨立即的重大衝突之虞，可以全力放在經濟成長；時間再往前推，黨高層表示，「和平發展依然是時代主旋律」，意思是無論世界出什麼岔子，大潮流仍在中國這一邊。

但這兩個口號，以往一成不變到很少引人注意，在這次習近平給黨代表大會的政治報告中並沒出現；既沒在他為時104分鐘的摘要報告提到，也沒在長72頁、給官員及記者的中文完整版當中。

一些專家指出，習近平略而不談，還嚴肅警告即將出現凶險風暴，顯示他相信國際危機已然惡化，尤其自2月烏克蘭戰爭爆發以來。連任第三任期的習近平認為世局遠為詭譎：美國支持台灣、中國科技「咽喉點」很脆弱、西方帶頭的聯盟打算在亞洲增加軍事存在感。

中共黨內，總書記的話無比重要，能形塑中國的政策、法條及外交；每五年一次在黨代表大會發表的政治報告更是官員們的基本綱領，每個措詞、糾結及避而不談，都被權衡為釋出大政方針。

習近平數次在報告中提到，中國打算透過自己的推動案，對世界和平及發展多所貢獻，另論及貿易及外交斬獲出現「戰略機會」，但他對全球趨勢充斥著警告。

習近平表示，中國已進入戰略機會與危機、挑戰並存的時期，不確定又未能預見的因素走高；全球進入動盪轉型期。中國戰略集團(China Strategies Group) 理事長張克斯(Christopher K. Johnson)指出，習近平此語標示出中方對全球秩序的評估，出現饒富意義、可能很重大的轉折，習基本上就是要強固中共體制，因為衝突的機率上升之中。