我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無聲勝有聲？紐時：「2詞語」是習近平沒說出口的焦慮

應對中國軍力擴張 日本修改安保戰略

無聲勝有聲？紐時：「2詞語」是習近平沒說出口的焦慮

編譯潘勛／即時報導
中國共產黨第20次全國代表大會落幕，紐約時報23日評論說，中國的未來懸命於中共總書記習近平的一言一語，即便他話沒出口，彷彿都有千鈞之力。圖為習近平20大與中外記者見面。（新華社）
中國共產黨第20次全國代表大會落幕，紐約時報23日評論說，中國的未來懸命於中共總書記習近平的一言一語，即便他話沒出口，彷彿都有千鈞之力。圖為習近平20大與中外記者見面。（新華社）

中國共產黨第20次全國代表大會落幕，紐約時報23日評論說，中國的未來懸命於中共總書記習近平的一言一語，即便他話沒出口，彷彿都有千鈞之力；有兩個詞句，他沒在20大政治報告中講出來，反襯出習近平對世局日益動盪的焦慮，華府正與身為超強的威權中國比拚，把中國的上升勢頭打下去。

20年來，中共領導人在黨代表大會都宣稱，國家處在重大戰略機會期，這話意味中國並未面臨立即的重大衝突之虞，可以全力放在經濟成長；時間再往前推，黨高層表示，「和平發展依然是時代主旋律」，意思是無論世界出什麼岔子，大潮流仍在中國這一邊。

但這兩個口號，以往一成不變到很少引人注意，在這次習近平給黨代表大會的政治報告中並沒出現；既沒在他為時104分鐘的摘要報告提到，也沒在長72頁、給官員及記者的中文完整版當中。

一些專家指出，習近平略而不談，還嚴肅警告即將出現凶險風暴，顯示他相信國際危機已然惡化，尤其自2月烏克蘭戰爭爆發以來。連任第三任期的習近平認為世局遠為詭譎：美國支持台灣、中國科技「咽喉點」很脆弱、西方帶頭的聯盟打算在亞洲增加軍事存在感。

中共黨內，總書記的話無比重要，能形塑中國的政策、法條及外交；每五年一次在黨代表大會發表的政治報告更是官員們的基本綱領，每個措詞、糾結及避而不談，都被權衡為釋出大政方針。

習近平數次在報告中提到，中國打算透過自己的推動案，對世界和平及發展多所貢獻，另論及貿易及外交斬獲出現「戰略機會」，但他對全球趨勢充斥著警告。

習近平表示，中國已進入戰略機會與危機、挑戰並存的時期，不確定又未能預見的因素走高；全球進入動盪轉型期。中國戰略集團(China Strategies Group) 理事長張克斯(Christopher K. Johnson)指出，習近平此語標示出中方對全球秩序的評估，出現饒富意義、可能很重大的轉折，習基本上就是要強固中共體制，因為衝突的機率上升之中。

習近平 中共 紐約時報

上一則

習近平三連任後 德國總理蕭茲將首個到訪中國

下一則

習近平「天心難測」李強挺過上海封城 空降國務院總理

延伸閱讀

習近平三任總書記 華郵：挑戰國際秩序

習近平三任總書記 華郵：挑戰國際秩序
習近平全面掌權 團隊確立 3個特點

習近平全面掌權 團隊確立 3個特點
20大現場側寫／李強帶頭拍手 神情放鬆

20大現場側寫／李強帶頭拍手 神情放鬆
日學者：中國持續對台施壓 但難立即武力犯台

日學者：中國持續對台施壓 但難立即武力犯台

熱門新聞

中共20大閉幕式上，中共前總書記胡錦濤突被工作人員攙扶離場，過程中還一度錯拿習近平的大會文件。(截取自聯合影音網視頻)

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

2022-10-22 13:04
中國前國家主席胡錦濤在今日20大會議進行時突起身離場，引發關注。(記者林則宏／攝影)

中共20屆中央委員產生 胡錦濤突被帶離席

2022-10-22 01:00
20大閉幕會上，架走中共前領導人胡錫濤的是現任中共中央辦公廳副主任兼祕書局長孔紹遜（紅圈處）。（取材自焦點周報）

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任

2022-10-23 00:30
有香港人(中)到駐曼徹斯特中國總領事館外抗議，中國領事館職員將港人拉進領館毆打，英國警員趕去救人，雙方拉扯。中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原(白髮戴帽者)在背後對抗議者拽髮。(路透)

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

2022-10-17 11:42
中共20大閉幕式上，工作人員第施力攙扶胡錦濤起身。(截取自聯合影音網視頻)

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

2022-10-22 09:28
中共總書記習近平。（中新社）

中共20大常委新名單 3名「60後」

2022-10-17 16:44

超人氣

更多 >
架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任
胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因
中共新政治局常委出爐 李強、李希、蔡奇入列 胡春華未入常

中共新政治局常委出爐 李強、李希、蔡奇入列 胡春華未入常
阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科
美媒：李克強、汪洋主動躺平 最不壞選擇

美媒：李克強、汪洋主動躺平 最不壞選擇