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李強9年前曾強調減少政府干預 任總理挑戰更複雜

中央社台北23日電
李強可能接掌下屆國務院總理職務。 (中新社)
李強可能接掌下屆國務院總理職務。 (中新社)

中共上海市委書記李強極可能接掌下屆國務院總理職務。一篇9年前的專訪顯示，當年他對推動民營經濟改革很有想法，指政府要減少干預。不過，李強當前面臨的經濟社會挑戰已與當年大不同。

財新周刊2013年12月（第47期）刊出「李強：全面改革的浙江思路」 一文，專訪時任浙江省長李強，談浙江民營經濟轉型發展、溫州金融改革等話題。

李強在被問到政府角色應該如何變化時說，不能讓「看得見的手」變成「閒不住的手」，要減少政府對微觀經濟活動的參與和干預。

他說，全面深化改革，要把制度活力轉化為市場活力、社會活力，需要政府更有活力，「這要從政府自身改革做起」。改革發展的終極目的是惠民；浙江的改革發展必須守住「百姓增收、生態良好、社會平安」3條底線。不管怎麼改革、怎麼發展，城鄉居民人均收入要不斷提高，生態環境和社會治安不能惡化，只能好轉。

李強是中共官場上，第一個歷任浙江、江蘇、上海這3個「長三角」省級一、二把手的官員，對於處理中國富裕地區經濟發展問題具有經驗。今天中共20屆政治局常委人事公布，李強排名第2坐穩總理寶座。

不過，中共總書記習近平的宏圖顯示，未來5年，經濟發展並非最重要目標也不是唯一目標，而是要「高質量發展」。此外，還要平衡共同富裕的理念、取得和發展科技關鍵技術更是重中之重，尤其每一項目標都必須顧及「國家安全」，考驗著政府的監管角色和鼓勵民營資本之間的拿捏。

擺在眼前的，還有清零政策何時放寬的問題。在這方面，李強今年3月已經以行動貫徹執行習近平的意志；未來，面對清零政策和經濟發展之間的衝突，李強面對的困難不會比現任總理李克強少。

這些對於只有治理地方大省經驗、缺乏全國部會職務歷練的李強來說，都是極大挑戰。

中共 習近平 國務院

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