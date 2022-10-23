胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

中共前總書記胡錦濤（右二）在中共20大22日閉幕前，疑似「被離場」，畫面成為全球關注焦點，引發各界揣測背後原因。（Getty Images）

法新社報導，中共 前總書記胡錦濤在中共20大22日閉幕前，疑似「被離場」，畫面成為全球關注焦點，引發各界揣測背後原因。

官媒：健康狀況不佳

中共官媒新華社22日晚間用英文推特帳號回應，解釋胡錦濤「會議期間身體不適，所以由工作人員陪伴離場」。

胡錦濤近年來身體狀況惡化的消息時有耳聞，新加坡 國立大學中國政治專家吳木鑾指出，胡2012年將總書記一職交接給習時，就已出現類似帕金森氏症的症狀。2015年胡出席公開活動時，手也明顯抖得很厲害。

胡錦濤不滿新名單？

香港中文大學客座教授林和立認為，胡離場的時間點頗耐人尋味。胡在第20屆中央委員會委員名單公布後離場，而名單中所有胡派系的人都被剔除，包括與胡錦濤作風相似、人稱「小胡」的國務院副總理胡春華。

林和立推測，胡對新一屆常委名單非常不滿，可能對習說了類似抗議的言論，惹習不高興，習才找人把他請出去。

一些專家認為，這意外的插曲是習給在座黨委員的一個下馬威，藉此警告那些不滿他三任總書記的人。

新加坡管理大學教授高樹超指出，中共的會議都是經過縝密計畫，會在黨委員與媒體面前發生，絕對不可能是意外。他認為，要解讀胡錦濤的提前離場，必須先注意到習近平在20大的報告中，針對胡錦濤時代的嚴厲批評。

習近平的報告中，有不小篇幅批評「10年前」，亦即胡錦濤主政時期，黨內腐敗嚴重、國家發展不均衡、國防軍力存在弱點，以及「一國兩制」不健全等問題。胡雖然沒有與其他人一起鼓掌，但也沒有像19大時一樣兩次離席，只是面無表情聽完習近平報告，包括批判自己主政時期的弊端。

胡錦濤擔任總書記的2003至2013年間，對黨內不同聲音較包容，外交政策也較開放。澳洲國立大學中國研究學者司馬偉（William Sima）接受法新社訪問表示，胡被請出場外意味著接下來的「習一強時代」容不下任何江、胡時代遺留的產物。

「習一強時代」來臨

共產黨基本上不會暴露家務事，因此這次胡「被離場」才會引發許多關注與揣測，認為是設計好的情節。

密西根大學中國政治專家加拉格爾（Mary Gallagher）指出，就算真的是健康因素，也很難令人相信中共前總書記會僅因如此離開會場。她認為胡離場就是習近平的權力展現，且言下之意是他不接受任何質疑。