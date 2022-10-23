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中央政治局常委見面會 習近平用過講台成拍照打卡點

記者陳政錄／北京即時報導
散場後現場工作人員並未強硬清場，不少外媒把握難得機會拍照，甚至脫下口罩。（記者陳政錄／攝影）
散場後現場工作人員並未強硬清場，不少外媒把握難得機會拍照，甚至脫下口罩。（記者陳政錄／攝影）

中共第20屆中央政治局常委23日中午在北京人民大會堂「金色大廳」和中外記者見面，除了上海市委書記李強第二個走入、北京市委書記蔡奇入常引起關注外，中共總書記習近平離場時，他剛用過的講台成為外國媒體的拍照打卡點，不少人直接走上台摸一摸、看一看，甚至「聞一聞」，還脫下口罩。

中共20屆一中全會23日選出新一屆中共領導班子，包括中央政治局委員、常委、中央委員會總書記，並通過中央書記處成員，決定中央軍委組成、批准中央紀律檢查委員會人選。

中午12時，第20屆中共中央政治局常委與中外記者見面，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希七人依序走入大廳，雖工作人員三令五申不要講話，但在李強第二個走出來後，部分記者發出驚呼，蔡奇出現時，大家甚至有點「意外」，一些人在私底下確認「這個高個應該是蔡奇吧」。

七常委上台後，習近平發表講話，喊話中外媒體，歡迎多到中國各地走一走、看一看，客觀真實向世界講好中國故事，講好中國共產黨故事。

約12時30分許，習近平語畢、七常委依序離場後，工作人員開始請記者離開，或到門口領資料，但態度並不強硬。

由於這是新冠疫情後，中共最高領導班子首次與這麼多記者「近距離接觸」，而不是只能視訊，因此部分記者把握難得進入「金色大廳」的機會，開始脫下口罩拍照留念，其中，有不少外國媒體走上台，把習近平剛剛才用過的講台當成打卡點。

放眼望去，在講台旁排隊拍照的記者有不少黑皮膚或中亞臉孔，一些人甚至伸手摸了摸，低頭仔細的看了看，以致大家拍到一半時，工作人員拿出金色的布套將講台罩上，但仍無法阻止眾人繼續拍照，直到13時許，大多數人已拍得盡興，工作人員才開始較強硬的催促眾人離開。

值得注意的是，在此之前，因為大陸疫情防控要求，以及「未獲邀請」，據官方數據，報名20大的境外媒體數量約900人，已較十九大時的1,818減少一半，且歐美媒體比例明顯偏低，美國某大報不得其門而入，其他家也僅開放一、兩位入場，日、韓方面，據悉在京日媒70多人，獲准僅約20人，南韓則僅三到四社，取而代之的是來自中亞、中東、非洲、中南美洲、東南亞等習近平「一帶一路」倡議下的「朋友圈」，其中，不少人是受到專門邀請前來採訪。

部分外國媒體待七常委離場後，在主席台上拍照留念。（記者陳政錄／攝影）
部分外國媒體待七常委離場後，在主席台上拍照留念。（記者陳政錄／攝影）
中共第二十屆中央政治局常委與中外媒體見面。（記者陳政錄／攝影）
中共第二十屆中央政治局常委與中外媒體見面。（記者陳政錄／攝影）
習近平在見面會上發表講話，使用的講台成為拍照打卡點。（記者陳政錄／攝影）
習近平在見面會上發表講話，使用的講台成為拍照打卡點。（記者陳政錄／攝影）
七常委入場前，大家將鏡頭對準門口等待。（記者陳政錄／攝影）
七常委入場前，大家將鏡頭對準門口等待。（記者陳政錄／攝影）

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