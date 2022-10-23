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習「近臣」何立峰進入政治局 將取代劉鶴任副總理

記者賴錦宏／即時報導
現任中國全國政協副主席，國家發改委主任何立峰進入政治局，預計將出任國務院副總理。（取材自微博）
現任中國全國政協副主席，國家發改委主任何立峰進入政治局，預計將出任國務院副總理。（取材自微博）

中共第20屆中央政治局的24人名單出爐，67歲的中國全國政協副主席、國家發改委主任何立峰如預期進入新一屆中共政治局，相信他將出任國務院副總理，扮演劉鶴的角色。

據公開資料，何立峰1955年生於廣東興寧，1984至1985年擔任福建省廈門市政府辦公室幹部、財政局副局長，而習近平1985年從河北正定縣委書記轉任廈門市副市長，正進行經濟特區建設，與何立峰業務相關，再加上年齡相仿，拉近2人關係。

另據中央社，曾有知情人士告訴「華爾街日報」，1987年習近平與彭麗媛結婚時，何立峰是參加婚禮的一小群人之一。

雖然習近平1988年調往福建寧德，但在福建省工作17年，與何立峰同為福建地方官，隨習不斷升遷，何立峰的仕途也不斷往上，擔任過福建省泉州市、福州市及廈門市等3地主管。

何立峰2009年出任天津市委副書記，2013年成為天津市政協主席，2014年更入京擔任有「小國務院」之稱的發改委副主任，不久躍升為正部長級，參與國家三大戰略「一帶一路」和「京津冀協同發展」計畫。

2017年時何立峰官除升任發改委主任，更當選全國政協副主席，晉升副國級。2018年後，在習近平會見外賓和重大公開會議的場合，除了中央辦公廳主任丁薛祥外，何立峰往往都是必定出現的官員。

今年8月何立峰在官媒「經濟日報」發表了逾5000字的長文，指習思想為中國經濟指明方向，並且要求以習近平經濟思想引領各項經濟工作。

文章要求要「更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導」等等，被視為是接棒劉鶴的政治訊號。

何立峰被視為習近平的天子近臣，不過若他取代劉鶴，外界認為他的觀點一切都以習近平為尊，貫徹習對中國的經濟發展戰略。

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