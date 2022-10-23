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習近平重申「中國式現代化」 喊話記者講好中國故事

記者陳政錄／北京即時報導
習近平在中外記者見面會上講話。（記者陳政錄／攝影）
習近平在中外記者見面會上講話。（記者陳政錄／攝影）

中共第20屆中央政治局常委23日中午和中外記者見面，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希七人依序走上台後，習近平發表講話，他重申中共正以「中國式現代化」全面推進中華民族偉大復興，並喊話中外媒體，還迎多到中國各地走一走、看一看，客觀真實向世界講好中國故事，講好中國共產黨故事。

在20大昨日閉幕，中共20屆一中全會今召開，選出第20屆中共中央政治局後，習近平正式進入第三任中共中央總書記、中央軍委主席任期，他在見面會上首先表示，中共20大是一次高舉旗幟、凝聚力量、團結奮進的大會。許多國家的政黨發來了賀電賀信。

七常委依序走上台。（記者陳政錄／攝影）
七常委依序走上台。（記者陳政錄／攝影）

他在一一介紹其他六位政治局常委後，表示經過全黨全國（中共、中國大陸）各族人民共同努力，我們如期全面建成小康社會、實現了第一個百年奮鬥目標。現在，我們正意氣風發邁上全面建設社會主義現代化國家新征程，向第二個百年奮鬥目標進軍，以「中國式現代化」全面推進中華民族偉大復興。

在「新征程」上，習近平說，要始終保持昂揚奮進的精神狀態，始終堅持一切為了人民、一切依靠人民，始終推進黨（中共）的自我革命，和始終弘揚全人類共同價值。

中共第20屆中央政治局常委和中外記者見面會。（記者陳政錄／攝影）
中共第20屆中央政治局常委和中外記者見面會。（記者陳政錄／攝影）

習近平還說，面對新征程上的新挑戰新考驗，必須高度警省，永遠保持趕考的清醒和謹慎，馳而不息推進全面從嚴治黨，使百年大黨在自我革命中不斷煥發蓬勃生機，始終成為中國人民最可靠、最堅強的主心骨。

他說，我們將和各國人民一道，持續推動構建人類命運共同體，並指中國發展離不開世界，世界發展也需要中國，中國開放的大門只會越來越大，將堅定不移全面深化改革開放、推動高質量發展，以自身發展為世界創造更多機遇。

現場媒體等待中共中央政治局常委入場。（記者陳政錄／攝影）
現場媒體等待中共中央政治局常委入場。（記者陳政錄／攝影）

對於參加見面會的中外記者，習近平說，幾天來，記者朋友們對大會進行了充分報導，向全世界傳遞中國聲音、傳播中國共產黨的主張，使世界的目光注視中國。「感謝你們的辛勤工作，大家辛苦了。」

他表示，「歡迎大家多到中國各地走1走、看一看，客觀真實向世界講好中國故事，講好中國共產黨故事，講好我們正在經歷的新時代故事。」

中共 習近平 共產黨

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