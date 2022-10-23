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中共「最年輕」高幹胡春華 未進入中央政治局常委 團派全滅

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 新常委丁薛祥手下的中辦副主任

快評：中共「之江新軍」當政 對台更嚴厲

記者賴錦宏／即時報導
中央政治局常務委員會委員今天亮相，包括習近平（中）和李強（左）。（路透）
中央政治局常務委員會委員今天亮相，包括習近平（中）和李強（左）。（路透）

繼把「堅決反對和遏制台獨」等內容寫入中共黨章，20大報告中兩度重話警告「台獨分裂及外部勢力干涉」、「絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，23日中共政治局常委出列，幾乎都是「之江新軍」及習的親密盟友，是完全聽命於習的「習家軍」，未來貫徹「中華民族的偉大復興」的政策成第一要務，中共對台政策將更為嚴厲，推進統一的力度也會加大。

即將接任全國政協主席的王滬寧，未來必然是中共中央對台小組副組長，負責對台及統戰工作。王為三朝「國師」，主管意識形態和理論建構，歷經江澤民、胡錦濤到習近平，同時為習打造了「習近平新時代中國特色社會主義思想」，是中共歷史上在位時間最長、影響力最大的領袖「文膽」，未來在對台工作、對台統戰上，將會以更靈活、更創新的方式處理涉台問題。

新入常的北京市委書記蔡奇7月在「兩岸青年峰會」中指出：當今世界正處於百年未有之大變局，中華民族偉大復興進入不可逆轉的歷史進程。不論形勢如何變幻，祖國統一的步伐沒有任何人能夠阻擋。作為新時代的愛國青年，要深刻把握歷史大勢，勇擔民族大義，以自己的實際行動，為推動兩岸關係和平發展、推進和平統一，為實現中華民族偉大復興的中國夢作出應有貢獻。

這位曾以鐵腕驅趕低端人口、整肅「穿牆打洞」行動、堅決搬遷市政府機關去通州的地方諸侯，被認為是全力貫徹習意思的幹將。在對台交流上，特別強調科技、經濟交流並進。

將在明年3月任總理的李強，在溫州書記、浙江省長和江蘇省委書記任、上海市委書記內，與台商熟稔，在處理對台事物、涉台經濟事物上並不陌生。他曾表示：上海是兩岸合作最活躍、台商經商居住最集中、台胞往來大陸最頻繁的地區之一。將堅決貫徹落實總書記習近平重要指示精神，全面落實中央惠台政策措施，深化兩岸融合。

廣東省委書記李希，將出任中紀委書記。這位曾和許多台商、台胞打交道，一手打造大灣區經濟的地方諸侯，對台商更為了解，李希6月曾指出：深化貿易投資合作，為台商投資興業創造更好發展環境。加強科技創新合作，合力打造全球創新高地。加強青年創新創業合作，為台灣青年在大灣區發展提供更多便利。擴大人文交流合作，不斷增進粵台兩地人民福祉。

中共總體對台政策，仍由中共總書記習近平主導，對台基本方針不變，但北京關於反獨與反外力干擾力，會加大力道。習近平在福建工作17年，被稱為「知台派」，一向對對台工作非常重視，今後將為統一創造更有利條件。如今，有了能「執行並強力貫徹政策」的幫手，他們強勢的決策和作為，有可能使目前緊繃的中美台關係，出現更大的動盪，台海局勢更為嚴峻。

中共 習近平 北京

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