大屋頂下／「目的論」移向「過程論」 共創「新型兩岸關係」

在習近平 自稱的「新時代十年」中，兩岸關係曾在他的首屆登上馬習會的巔峰，但如今在他將進入第三任時卻跌至幾乎每天兩岸機艦目接對峙的極凶險情勢。

從大戰略的角度來看，台灣問題應可說是習近平「新時代十年」的最大失敗。一方面已使兩岸關係陷於蔣經國打開僵局後的最惡劣時期，也使台灣問題成為中國在國際發展崛起的最大牽絆。此皆可謂大失敗。

習近平給20大的涉台報告，並未完整揭示所謂的「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，但即使未見全貌，應當已呈要點。然而，這戔戔500餘字，說輕一點是雷聲大雨點小，說重一點則是陳腔濫調，可見中共 在兩岸關係上沒有與時推移的創新能力。

有人曾期待在「總體方略」中能見到創新的兩岸論述，但看來恐告失望。中共常說，要建構「新型大國關係」或「新型舉國體制」云云；其實，如今當中共在面對「兩岸新時代」之時，也應認真考慮如何建構「新型兩岸關係」。

新型兩岸關係的主要背景是：一、一國兩制因為香港的「垂範」，在台灣已成眾矢之的，九二共識也因中共壓抑「一中各表」而失去生機。這些皆使中共的「和平統一」失去重要槓桿。二、俄烏戰爭使兩岸問題的國際化急劇上升，這又使中共的「武統」陷於斟酌。

亦即，和統沒有論述，武統不可輕試。因此，在未來相當時間內，中共的對台戰略，勢須由「和統／武統」的「目的論」，轉移至「定錨中華民國 ／共構和平競合」的「過程論」。亦即，統不統一已不好說，重點是在不使中華民國變質、異化、流失。這應當是「新型兩岸關係」的核心思想。

本文認為，若用正向思維來解讀習近平口頭談話的「重點版」，或許也可看出他十分細微的腳步移動。

此次報告，在重點版中，未提「一國兩制」與「九二共識」，而置於完整版中。這樣的安排，除了縮短篇幅，更重要的原因，可能是因「一國兩制／九二共識」皆是中共在兩岸操作的失敗印記，若留置於重點版中，其實是自暴其短板。

習近平的「重點」是：「我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。」「我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞‧‧‧深化兩岸各領域融合發展‧‧‧促進兩岸同胞心靈契合。」

談話以「和平統一」為主軸，與汪洋在七月說「和平統一是第一選擇」屬同一口徑。廿大新聞發言人孫業禮又說：「但凡有一線和平解決的可能，大陸都將付出百倍努力，非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇。」再者，浮沉了一段時間的「心靈契合」四字，此次又重新回到習近平口中。整體訴求的取向，趨柔，趨軟，趨輕。

這樣的解讀或許大半出自本文的主觀期待，卻應當也是中共在因應「新時代兩岸關係」時的必然走向。

在反送中事件衝擊了台灣政局後，及俄烏戰爭影響了兩岸國際情勢後，「和平統一」成為主軸是回應國際，「心靈契合」又登檯面則是回應台灣的政情變化。這些皆是必然。

中共若仍放任武統叫囂或讓「心靈契合」消音，那恐怕絕不是習近平在第三任登程時喜歡的伴手禮。

「新型兩岸關係」的主體論述應當就是：「定錨中華民國／共構和平競合」。這在台美中三方其實存有交集。

就美國言，不論其論述如何翻覆變化，但迄今「維持一中政策，反對任何一方片面改變現狀，不支持台獨，和平解決兩岸政治分歧」仍是美國主體論述的標配。此一論述若落實到現實，就是「中共不武統／台灣不搞法理台獨」；直率而言，可謂就是「定錨中華民國／共構和平競合」。亦即，節制統獨的「目的論」，維護「過程論」。其實，此種國際情勢的維持已是非常不易，中共應知中華民國確實是台美中三方的共同護欄。

就台灣言，馬英九時代的「九二共識／一中各表」「不統／不獨／不武」，可謂即是「定錨中華民國／共構和平競合」。

至於蔡英文政府，未正面說「反對統一」，而說「反對一國兩制」；未正面說「反對一中各表」，而說「反對沒有一中各表的九二共識」；沒說「反對台獨」，而說「中華民國不算是台獨」；說「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，但未說「台灣與中國互不相屬」。凡此種種，皆顯示蔡政府在錯亂的兩岸操作中，迄今並未否棄中華民國這個根本立足點。

但是，中共一方面用台獨標籤鎖死蔡政府，另一方面又不打開中華民國的出路，這當然是困住了蔡英文，其實也是困住了中共自己。

再論中共。習近平說，絕不承諾放棄使用武力，但稱，這是為了「反台獨／反外力干涉」。然而，中華民國不是台獨。但中共對於馬英九時代主張的「一中各表」，及蔡政府宣稱的「中華民國不算台獨」，卻未能給予適當的回應。打壓「一中各表」，使台灣反台獨的民意失去主體支撐；無視民進黨「中華民國不算台獨」的試探，則使台獨尋無轉型的空間。

要使台灣不異化，就要維持中華民國，此為至明之理。中共的「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，若仍以吞滅中華民國為目標，如何可能與台灣人民「心靈契合」？又怎麼可能「和平統一」？

一九九七年，香港以「一國兩制」回歸之際，時任海協會會長的汪道涵提出「現在進行式的一個中國」與「共同締造論」，可謂是在過程論及目的論中，皆維持了中華民國的元素。這樣的高瞻遠矚，也可謂就是：「定錨中華民國／共構和平競合」。

習近平的新時代可能充滿機遇，但也可能面臨前所未遇的重大考驗。世局對中共的壓力有增無已，而台灣問題已經成為中共內外治亂的關鍵。台灣問題搞不定，中共內外皆難搞定。要搞定兩岸關係，和統尚待心靈契合，武統則是罪大惡極，因此必須放緩「目的論」，關注「過程論」，定錨中華民國，共構和平競合。

精粹地說，「新型兩岸關係」就是從「中共與台獨皆要消滅中華民國的兩岸關係」，移向「中共與台灣共同維持中華民國的兩岸關係」。

兩人跳探戈，建立「新型兩岸關係」，應如習近平說「以最大誠意，盡最大努力」，亦應如蔡英文說「這是兩岸共同的責任」。