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胡錦濤成敏感詞 「被離場」中國網路封鎖評論

中央社／台北23日電
中共20大22日閉幕，中共前總書記胡錦濤（中站者）中途離場，成為全球矚目焦點。圖右為中共總書記習近平，左為中共政治局常委李克強。（歐新社）
中共20大22日閉幕，中共前總書記胡錦濤（中站者）中途離場，成為全球矚目焦點。圖右為中共總書記習近平，左為中共政治局常委李克強。（歐新社）

中共20大22日進行閉幕會議時，前總書記胡錦濤「被離場」掀起國際熱議，但在中國內部卻遭封鎖，社群媒體上不見任何討論，有胡錦濤三字的文章也被站方開啟評論隱藏，成為敏感詞。

中國共產黨第20次全國代表大會22日進行閉幕會議，胡錦濤會中疑似非自願被攙扶離場，他過程中面露不悅，數度抗拒；離場前還轉身向坐在旁邊的中共總書記習近平唸了兩句，又伸手拍了國務院總理李克強的肩頭一下。事後躍為國際焦點，影片在推特上瘋傳引發熱烈討論。

除中國官媒新華社英文官方推特帳號隨後稱，當時胡錦濤「身體不適」外，中國媒體一片噤聲，無人報導胡錦濤究竟發生何事，而是一面倒歌功頌德習近平。

至於在中國微博搜尋「胡錦濤」三字，目前僅留有數篇16日20大開幕時，提到他也出席的文章，但點進去後文章就顯示，站方開啟評論隱藏。前領導人今日竟成敏感詞。

此事也引起國際媒體關注，華爾街日報及紐約時報都報導了胡錦濤中途離場的過程，另英國廣播公司（BBC）更撰專文分析，認為共產黨的大會通常高度腳本化，這讓人們猜測胡錦濤離開的時機可能並非突發事件。

BBC分析，胡錦濤被帶離會場最有可能的兩個原因是，要麼展示了中國強權政治的一面，這代表舊時代的領導人被象徵性地帶走，否則就是胡錦濤有嚴重的健康問題。

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