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中共新一屆中央軍委 2位打過仗、2位出身閩系

記者廖士鋒／即時報導
中共中央軍委張又俠（左二），獲得續任中央委員。圖為2022年7月底，中共中央軍委成員在中國人民革命軍事博物館，參觀「領航強軍向復興—新時代國防和軍隊建設成就展」。（取材自中國國防部官網）
中共中央軍委張又俠（左二），獲得續任中央委員。圖為2022年7月底，中共中央軍委成員在中國人民革命軍事博物館，參觀「領航強軍向復興—新時代國防和軍隊建設成就展」。（取材自中國國防部官網）

中共新一屆中央軍委委員揭曉，除了習近平連任軍委主席、高齡72歲的張又俠連任軍委副主席、苗華、張升民連任軍委委員外，新任軍委副主席有何衛東、委員有李尚福、劉振立，預料中國新任國防部長將從其中產生。

上述幾位將領，張又俠是最年長的一位，與未獲續任的許其亮同齡。他也是罕有曾經參加過實際戰鬥的共軍現役上將，1979年共軍「懲越戰爭」、1984年老山戰役，他都曾親身經歷。另外，58歲的劉振立，此前被央視新聞報導配戴中央軍委聯合參謀部的臂章，料將獲任其他重要軍方職位，可能接替李作成擔任軍委聯合參謀部參謀長。他也曾在1986年參加中越邊境戰爭，獲一等戰功。

除了兩位將領有實戰經驗外，另外幾位將領也多有閩系色彩、對台備戰經歷。例如新任軍委另一位副主席何衛東，曾擔任東部戰區司令員，直到2022年初卸任，他也是出身於福建。獲得續任的軍委委員、總政治部主任苗華也是福建人；最後一位新入軍委的李尚福，則是長年在太空領域服務，負責載人航天工程，也曾因為共軍採購俄軍武器，在2018年被美國制裁。

新一屆中共中央委員當中的軍系委員有42人，上屆41位軍系中委有8人獲得留任，換血率為81%，略低於十九屆。留任者分別是：張又俠、苗華、張升民、劉振立、李尚福、李橋銘、楊學軍與李鳳彪。而未在名單內的現任軍委成員，有前軍委副主席許其亮、聯合參謀部參謀長李作成以及中國國防部長魏鳳和。

結構上，除了東部戰區政委何平之外，五大戰區以及五大軍種的司令員、政委都名列中委。本屆新增的軍系委員職務包含：軍委辦公廳主任、西藏軍區司令員、南部戰區海軍政委、南部戰區空軍政委等；而減少的職位，則有戰略支援部隊軍事航天部隊司令員、中央軍委裝備發展部政治委員、新疆軍區司令員等。

共軍 國防部 中共

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