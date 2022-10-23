曾無情清理「低端人口」引民怨 蔡奇入常令外界意外

北京市委書記蔡奇入常，將成為中共中央書記處第一書記。（取材自中新網）

被視為習近平 親信的北京 市委書記蔡奇，成為中共 政治局常委，令外界意外，蔡奇將取代王滬寧，成為中共中央書記處第一書記，主管黨務工作。蔡奇嚴厲貫徹習近平的指示，在遷移北京市直機關到通州，發展通州副都心，和驅趕低端人口措施，曾經引起不少中國網民的關注和批評。

根據公開資料，1955年出生的蔡奇，籍貫福建尤溪，生於福建永安，福建師範大學政教系畢業，經濟法律學院碩士，政治經濟學博士。

曾任中共浙江省委常委、省委組織部長、浙江省常務副省長，杭州市市長，中央國家安全委員會辦公室副主任、北京市人民政府市長。現任第19屆中共中央政治局委員、中共北京市委書記。蔡奇被視為之江新軍的重要成員，也是改革開放以後極少數從中央委員會之外直接進入政治局的幹部。

從1983年到1999年，蔡奇曾經在福建省委與三明市工作長達16年，官至三明市市長。在這段時間內，習近平也曾經在福建省工作。而後，蔡奇與龍巖市市長黃坤明一起被調往浙江省任職，習近平也在2002年11月任浙江省委書記。期間，蔡奇先後主政衢州、台州兩座城市，是習近平的下屬。

在2007年3月習近平調任上海市委書記後不久，蔡奇任杭州市人民政府市長。2014年3月，習近平執政剛滿一年，就把蔡奇上調中央國家安全委員會辦公室任職，並在2017年5月任北京市委書記，主政中國北京。因為蔡奇長期在福建、浙江與習近平有共事經歷，所以被認為是其嫡系之江新軍的重要成員。

蔡奇在北京主政期間，被市民和中國網民記得的是，驅趕低端人口，和禁止「穿牆打洞」，使北京基層工作人口立即減少三、四百萬。

蔡奇2017年在北京全市開展了「疏解整治促提升」行動，清理、拆除外來人口聚居的出租大院是該項工作的核心，位於城鄉結合部的近千個出租大院被拆除。大量廉價公寓和出租大院被查封、關停導致許多「北漂」一族一夜之間被迫搬離住處，無家可歸。無錢租住正規租賃企業建造的高價品牌公寓的「低層次租客」們只能是要麼搬到更遠的郊外居住，要麼離開北京。

北京市官方則回應稱，「專項行動」是為了防止大興新建二村火災事件再次發生排除火災安全隱患的行動，並不存在驅逐低端人口，且否認「低端人口」的說法，稱人群不分「高端」「低端」，並稱專項行動針對的是存在嚴重安全隱患的工廠，倉庫，出租屋等場所，但一些「外來人口」在這些有安全隱患的地方居住且不了解風險，稱專項行動是為了保障這些人的生命安全。但因許多「低端」工作，沒人承接，民怨沸騰。

另外，蔡奇貫徹習近平遷移北京市直各機關到通州，發展通州副都心的規畫，將大量政府機關和公務員都遷往通州，以及部分大學分校，全力發展通州及大運河通州段，讓習近平十分滿意。