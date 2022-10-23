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中共新一屆政治局常委出爐 李強、李希、蔡奇入列

「最年輕」高幹胡春華 未進入中共中央政治局常委會

記者賴錦宏／即時報導
中共20屆政治局常委會，一度被外界看好的中共政治明星、現任國務院副總理胡春華並沒有進入新一屆政治局常委會。（Getty Images）
中共20屆政治局常委會，一度被外界看好的中共政治明星、現任國務院副總理胡春華並沒有進入新一屆政治局常委會。（Getty Images）

中共20屆政治局常委會，北京時間23日中午12時在北京人民大會堂會見中外記者。原本被外屆看好的副總理胡春華並未入常，屬於共青團團派的胡春華未入常，也未續任政治局委員，被視為團派退出中共政治舞台。

根據領導人在中外媒體前出場亮相的順序，新一屆中共政治局常委會的排序是習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希。

一度被外界看好的中共政治明星、現任國務院副總理胡春華並沒有進入新一屆政治局常委會，也未續任政治局委員。

今年59歲的胡春華是最年輕的現任中共政治局委員，他歷任共青團中央書記處第一書記、河北省長、內蒙古自治區黨委書記、廣東省委書記等，從政資歷完整。

他在2012年進入中共中央政治局，至今已10年，外界也因此認為他是本屆「入常」熱門人選。然而，他身上深刻的共青團烙印，則被認為可能是他更上層樓的不利因素。

從目前可見的中共20大換屆結果看，不論是年齡界限、年齡優勢或資歷，都已不再是幹部升遷的主要依據。

此外，隨著同樣有明顯「團系」背景的19屆政治局常委李克強與汪洋的卸任，新一屆中共政治局常委會里，已經沒有任何團系幹部的色彩。

中共 北京 國務院

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