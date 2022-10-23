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架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 新常委丁薛祥手下的中辦副主任

中共新一屆政治局常委出爐 李強、李希、蔡奇入列

中共政治局常委公布習派總覽全局 團派江派全部出局

記者賴錦宏／即時報導
中共20屆政治局常委會，23日中午在北京人民大會堂會見中外記者。（央視視頻截圖）
中共20屆政治局常委會，23日中午在北京人民大會堂會見中外記者。（央視視頻截圖）

新一屆中共中央政治局常委於北京時間23日中午12點，正式在北京人民大會堂金色大廳亮相，分別是習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，全是習派人馬。這表示，習近平及其盟友已完全掌控全局，已無任何團派、江派人馬色派，習將走入一個更為集權的社會。

新上任的李強、蔡奇、李希、丁薛祥，都被外界視為習派人馬，也曾和習近平共仕多年。因此，本屆常委，被視為「習派天下」，習派大獲全勝。

李強目前是上海市委書記，曾在上海封城的近三個月封城時間，引起很大民怨，一度被認為，可能入常生變。但列為常委第二位，顯示未來是大陸國務院總理職位，將更為貫徹習近平意志，成為一名更能和習命令配合的總理。

趙樂際走在常委隊伍第三位，顯示他將成為中共人民代表大會常委會委員長，是中共第三號政治人物。這也是他第二次入常。他之前是中共中央紀委書記。

「三朝國師」王滬寧，不再擔任管理意識形態和理論的職務，走在第四位，他將成為中共政協主席，負責統戰和港澳台事務。

蔡奇走在第五位，將取代王滬寧，做為中央書記處書記，主管黨務工作。成為中央書記處排名第一的書記。

走在第六位的丁薛祥，原來是中共中央辦公廳主任，將成為中共排名第一的國務院副總理。

廣東省委書記李希走在最末位，顯示他將成為新任中共中央紀委書記，主管公檢法系統。

原本聲望很高的大陸副總理胡春華，並未入常。這代表由胡錦濤建立的共青團團派永久退出中國政治舞台。有大陸網友在推特上評：「團派，真是百無一用是書生」、「李克強、汪洋、胡春華全部出局，這等於團派全滅」、「也難怪胡錦濤昨天要生氣，還被架出去了！」。

中共 習近平 國務院

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