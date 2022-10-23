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中共新一屆政治局常委出爐 李強、李希、蔡奇入列

中共新政治局常委出爐 李強、李希、蔡奇入列 胡春華未入常

中國新聞組／即時報導
習近平（前）23日帶領新一屆中共政治局常委進入記者會會場。（美聯社）
習近平（前）23日帶領新一屆中共政治局常委進入記者會會場。（美聯社）

中共最高領導層北京時間23日中午出爐，政治局常委仍維持7名格局，習近平、王滬寧、趙樂際續任，新晉常委的為李強、蔡奇、丁薛祥、李希。胡春華未能入常，也未續任政治局委員。

中共20屆一中全會23日上午舉行，中央委員會全體會議選出新一屆政治局委員和常委會。

習近平邁入第三任總書記，並將續任國家主席與中央軍委主席。一般外界預測，新入常的四人中，廣東省委書記李希將接中紀委書記，中共中央辦公廳主任丁薛祥接中央書記處書記，上海市委書記李強可望接國務院總理。相關人員的國家機關職務將在明年3月全國兩會後赴任。

新一屆中共政治局常委。（記者林則宏／攝影）
新一屆中共政治局常委。（記者林則宏／攝影）

22日中共20大閉幕選出第20屆中央委員後，19屆中共中央政治局委員留任中委的12人，除了習近平自己和團派的胡春華外，其餘王滬寧、趙樂際、張又俠、蔡奇、李鴻忠、李希、黃坤明、李強、陳敏爾、丁薛祥均是「習家軍」。而今日常委名單與排序出爐，再一次證明習核心的鞏固。

為參加今日的見面會，中共20大新聞中心要求中外記者3天5次核酸檢測，集滿五張證明貼紙才能入場，這也是自新冠疫情後，中共最高核心領導班子首次和大量中外媒體「近距離接觸」，近年中國全國兩會總理記者會，記者均視訊參加，在北京人民大會堂內的重要會議，記者也只能在二、三層看台遠遠相望。

（取材自新華社微博）
（取材自新華社微博）

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