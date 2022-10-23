中共20大／外事高層洗牌 王毅有望任一把手

中國外長王毅。（路透）

中共 外事高層即將洗牌的動向，在中共新一屆中央委員名單中透出端倪。今年69歲外長王毅 打破年齡限制連任中委，因中共中央外事辦主任楊潔篪未獲留任，王毅可望更上一層樓接任楊潔篪的外交一把手位子。

新一屆中共中委名單內的外事系統官員，除王毅，還有外交部黨委書記齊玉、中共中央對外聯絡部部長劉建超、駐美大使秦剛，另外國安辦常務副主任劉海星也是外交官出身。現在四位中共副外長都未進入中委名單，表示他們很難接任外長。

齊玉現年61歲，是首位非外事系統出身的黨委書記；58歲劉建超是外交官出身，曾任預防腐敗局副局長、浙江省委常委。59歲的劉海星，也是外交系統出身，曾在歐洲多國任職，擔任過駐法大使；56歲的秦剛，在出任駐美大使前，擔任副外長職務三年。

另外，解放軍及武警代表共有42人當選，其中最受矚目的是曾兩度參加中越邊境 戰爭、高齡72歲的軍委副主席張又俠仍在中委名單內，預料可以留任軍委副主席。

未當選新一屆中委的現任軍委成員，有軍委副主席許其亮、聯合參謀部參謀長李作成以及國防部長魏鳳和。

注意的是甫卸下陸軍司令員、58歲的劉振立，他現在雖未公開明確職位，但此前被發現配戴中央軍委聯合參謀部的臂章，料將獲任其他重要軍方職位。劉振立也曾在1986年參加中越邊境戰爭，獲一等戰功。