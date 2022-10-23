胡錦濤20大閉幕中途離席 兒子胡海峰仕途恐不妙

胡錦濤20大閉幕被非自願攙扶離場之後，兒子胡海峰仕途受關注。（取材自嘉興市政府官網）

中共 20大閉幕，「紅二代」的仕途也受關注。其中，中共前總書記胡錦濤的長子胡海峰，在父親22日於閉幕會議中疑似因對習近平 連任表達不滿而被非自願攙扶離場之後，父子兩人在社群 的動態搜尋疑同被封殺，被認為恐「仕途不妙」。而被外界稱為「太子黨」的交通運輸部部長李小鵬、全國人大環境與資源保護委員會副主任委員布小林，也未能連任第20屆中央委員。

中央社報導，下月將滿50歲的胡海峰現任中共浙江省麗水市市委書記，他今年當選20大代表，曾發言表態讚揚習近平提出的20大報「我深受鼓舞、倍感振奮」。 不料，胡錦濤昨天疑「被離場」，當時他的兒子胡海峰應該就坐在台下目睹整個過程。境外社群因此熱議稱胡錦濤的離場可能是對習近平連任表達不滿，並據此研判胡海峰的仕途不妙。

而事發後，中共也立刻在社群啟封殺任何相關訊息揭露與討論，微博、微信搜尋「胡錦濤」、「胡海峰」，完全顯示不出當天任何動態，更添外界質疑。

胡錦濤2012年退休交棒給習近平後，2013年5月，胡海峰轉入政界發展，從浙江嘉興市委副書記幹起，3年後升任嘉興市長，成為浙江最年輕的地級市市長，原是仕途被看好的「紅二代」，但迄今在原地已打轉了4年多，仕途落後給許多70後的副部級官員。許多網民指胡海峰早該升副省級，已形同被習近平冷凍，說明胡錦濤與習近平關係已不睦。