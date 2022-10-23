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胡錦濤20大閉幕中途離席 兒子胡海峰仕途恐不妙

中國新聞組／北京23日電
胡錦濤20大閉幕被非自願攙扶離場之後，兒子胡海峰仕途受關注。（取材自嘉興市政府官網）
胡錦濤20大閉幕被非自願攙扶離場之後，兒子胡海峰仕途受關注。（取材自嘉興市政府官網）

中共20大閉幕，「紅二代」的仕途也受關注。其中，中共前總書記胡錦濤的長子胡海峰，在父親22日於閉幕會議中疑似因對習近平連任表達不滿而被非自願攙扶離場之後，父子兩人在社群的動態搜尋疑同被封殺，被認為恐「仕途不妙」。而被外界稱為「太子黨」的交通運輸部部長李小鵬、全國人大環境與資源保護委員會副主任委員布小林，也未能連任第20屆中央委員。

中央社報導，下月將滿50歲的胡海峰現任中共浙江省麗水市市委書記，他今年當選20大代表，曾發言表態讚揚習近平提出的20大報「我深受鼓舞、倍感振奮」。 不料，胡錦濤昨天疑「被離場」，當時他的兒子胡海峰應該就坐在台下目睹整個過程。境外社群因此熱議稱胡錦濤的離場可能是對習近平連任表達不滿，並據此研判胡海峰的仕途不妙。

而事發後，中共也立刻在社群啟封殺任何相關訊息揭露與討論，微博、微信搜尋「胡錦濤」、「胡海峰」，完全顯示不出當天任何動態，更添外界質疑。

胡錦濤2012年退休交棒給習近平後，2013年5月，胡海峰轉入政界發展，從浙江嘉興市委副書記幹起，3年後升任嘉興市長，成為浙江最年輕的地級市市長，原是仕途被看好的「紅二代」，但迄今在原地已打轉了4年多，仕途落後給許多70後的副部級官員。許多網民指胡海峰早該升副省級，已形同被習近平冷凍，說明胡錦濤與習近平關係已不睦。

習近平 中共 社群

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