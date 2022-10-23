美媒：李克強、汪洋主動躺平 最不壞選擇

美媒分析，李克強（中）、汪洋（左）將淡出政壇，習近平(右)邁向第三個任期。（歐新社）

中國共產黨第20屆中央委員會委員名單公布，現任國務院總理李克強 不在名單內，確定裸退；全國政協主席汪洋等人也未入選。美媒分析，李克強、汪洋將淡出政壇，意謂著總書記習近平 的競爭對手退休，這為習近平的親信晉升到權力最高層奠定了基礎。在此情況下，趁黨內換屆之機主動要求「躺平」，或許是李克強和汪洋從其個人角度來看最不壞的選擇。

中共 20大公布的第20屆中央委員會委員名單，計有中央委員205名，中央候補171名。現任七名政治局常委「三上四下」，除李克強外，同樣沒有出現在20屆中央委員名單上的19屆中央政治局常委，還有全國人大委員長栗戰書，國務院副總理韓正，以及和李克強年齡相當的汪洋。

67歲的李克強已經連續兩屆擔任國務院總理，依據憲法，他最多只能連續擔任兩屆總理，他將在明年的全國「兩會」上卸任總理職位，退出最高領導層。67歲的汪洋曾任國務院副總理，原是外界認為繼任總理的熱門人選，但他被排除在新一屆中共中央委員，這顯示他也將在明年3月卸任政協主席後將淡出政壇。

華爾街日報分析指出，李克強、汪洋未入選中共第20屆中央委員會，這給習近平的盟友和心腹獲得未來五年裡黨和政府的關鍵職位做好準備，亦即讓他的競爭對手退休，並為他的親信晉升到權力最高層奠定了基礎。

彭博報導則認為，這份名單被認為是習近平派大勝，習近平已確定在自己盟友環繞下邁向第三個任期，和他沒有緊密聯繫、意見相左的中共領導人已退出領導層。作為中共最高領導層中的二號人物，李克強曾被認為有時會發出與習近平不同的經濟政策。

BBC報導，會前頗受各界關注的北京市委書記蔡奇、上海市委書記李強、重慶市委書記陳敏爾、廣東省委書記李希、中央辦公廳主任丁薛祥、全國人大憲法和法律委員會副主任委員應勇都入選了中央委員。他們曾獲習近平拔擢，被外界稱為「之江新軍」或「習家軍」。

現任中共副總理、59歲的胡春華，69歲的外長王毅，72歲的中共中央軍委副主席張又俠仍在中央委員名單之中。

自由亞洲電台引述分析稱，政治局常委會人選和人數已成為反映習近平的個人好惡的指標。在此情況下，李克強、汪洋都應該明白激流勇退是福不是禍， 只要是不願陪同習近平成為「歷史共業」，趁黨內換屆之機主動要求「躺平」，是李克強和汪洋從其個人角度的最不壞的選擇。