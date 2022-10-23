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駐美大使秦剛爆冷進中委 外長人選大熱門

中國新聞組／北京23日電
駐美大使秦剛名列中委名單或預示「將有大用」。（新華社）
駐美大使秦剛名列中委名單或預示「將有大用」。（新華社）

中共20大22日閉幕，當天公布的20屆中央委員會名單中，駐美國大使秦剛在列，此一人事安排似預示秦剛「將有大用」；而現任外交部長王毅仍在新一屆中央委員名單上，外界預料王毅或將接替楊潔篪擔任中央外事辦主任，秦剛因此被視為外交部長的熱門人選。

綜合媒體報導，秦剛生於1966年3月，現年56歲。曾任中國外交部新聞司副司長、司長、外交發言人，外交部禮賓司司長，外交部副部長。2021年開始擔任中國駐美國大使。這回進入中央委員會名單，意味著他將很快結束駐美大使生涯回國擔任外交要職。

台灣淡江大學兩岸研究中心主任張五岳分析，秦剛若出任外長，從副部級的駐美大使接任正部級的外長，算是破格任用，可見對美鬥爭是當前中國對外「重中之重」。

值得注意的是，此次中國涉外四大部門進入中央委員會名單的有四人。除了秦剛外，還有三人。

一個是現任外交部長王毅，現年72歲的中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪不在20屆中央委員名單，王毅雖已69歲，若依中共黨內「七上八下」（即67歲續任、68歲退任）的不成文規定，應屆齡退休，但王毅仍在新一屆中央委員名單上，外界預料王毅或將接替楊潔篪擔任政治局委員、中央外事辦主任。

一個是現任中國外交部黨委書記齊玉，齊玉生於1961年4月，現年61歲。他在2019年開始擔任外交部黨委書記。由於此前他的任職履歷大多在地方以及中組部，其未來是否擔任外交方面的重要職位，尚待觀察。

另一個是中聯部部長劉建超。劉建超生於1964年2月，現年58歲，今年5月開始擔任中聯部部長。其職位短期內變動的可能性不大。

王毅 秦剛 楊潔篪

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