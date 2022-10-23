66歲廣東書記李希料「入常」 接中紀委書記

廣東省委書記李希預料將接任中紀委書記，很可能升任政治局常委。（取材自江門市政府網站）

中共20大 閉幕式22日舉行，並公布新一屆中央委員、中央紀委委員名單，媒體指出，廣東省委書記李希名列新一屆中紀委委員名單內，預料他將會擔任中紀委書記、並升為政治局常委。

綜合新加坡 聯合早報、香港01報導，新公布的中紀委委員名單中不見現任中紀委書記趙樂際，可見中紀委書記一職將不再由趙樂際擔任，但趙樂際仍在中委名單中。而現任政治局委員、廣東省委書記李希名列最新一屆中紀委名單中，顯示他將接掌中紀委，並很可能晉升為政治局常委，負責反腐工作。

中共20屆中紀委人數與19屆相同，都是133人，而李希是20屆中紀委名單中，唯一的現任政治局委員，因此很可能得到上述的晉升。

公開資料顯示，李希生於1956年10月，目前66歲，曾任甘肅省蘭州市委副書記、張掖地委書記、陝西省延安市委書記、上海市委副書記、遼寧省長、遼寧省委書記、廣東省委書記等職。他是中共18屆中央候補委員，19屆時一躍成為政治局委員。

據報導，遼寧省當時經歷了人大代表賄選案、經濟數据造假、GDP增速墊底等一系列事件，李希被貼上「救火隊長」的標籤。在遼寧的3年，李希對遼寧官場進行一系列改革，比如在2016年下半年以來，遼寧進行新一輪機構改革，省政府55個部門一半以上的處室職能、編制調整，精簡處室85個、減少行政編制296人，副處級以上領導職192名。

李希在19大升任政治局委員，其後空降廣東接替胡春華擔任省委書記。