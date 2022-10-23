72歲張又俠續任中委 料將留任軍委副主席

解放軍上將張又俠，獲得續任中央委員，料將繼續在中央軍委擔任副主席。（取材自中國國防部官網）

中共20大宣布第20屆中央委員名單，在軍方的部分，現任軍委委員，除軍委主席習近平 獲續任外，另有三人得到續任，分別是張又俠、苗華跟張升民，其中軍委副主席張又俠已經72歲，料將能夠繼續擔任軍隊第二號人物。

根據中共新一屆中央委員名單，張又俠是所有軍方系統人士當中，年齡最大的一位，與未獲得留任的另一軍委副主席、共軍 空軍上將許其亮，都是72歲。另外兩位續任中委的軍委委員，則是66歲的海軍上將苗華（政治工作部主任）、64歲的張升民（中紀委副書記、中央軍紀委書記）。

確定將會卸下軍委委員的，則有72歲的軍委副主席空軍上將許其亮、69歲的共軍參謀長、陸軍上將李作成，以及68歲的大陸國防部長、火箭軍上將魏鳳和。

張又俠生於1950年7月，在解放軍 現役上將當中，是罕有地曾經參加過實際戰鬥的將領。他父親是開國上將張宗遜，是習近平父親習仲勛戰友，他與習近平都是「紅二代」，都是陝西人。

1979年解放軍「懲越戰爭」爆發，當時26歲的張又俠擔任第14軍40師118團的連長，駐守雲南，很快就奉命開赴前線，帶領一個營的兵力成功穿越密林從背後突襲越共軍隊，升為團長。1984年，中越老山戰役開打，張又俠以第14軍40師119團團長的身分再次開赴前線，其「步砲協同計畫」，使與其搶奪主陣地的越軍3天內陣亡3000餘人。

張又俠在1997年晉升解放軍少將、2007年晉升中將、2011年升為上將，2012年中共18大後進入中央軍委迄今，其中2017年升為軍委副主席。

此外，原中央軍委副主席許其亮，軍委委員兼國防部長魏鳳和、軍委委員兼軍委聯合參謀部參謀長李作成均不在中央委員名單內，顯示三人均將退休。