中共20大／常委溫和派出局 「習掌權超過毛鄧」

中共政治局常委、國務院總理李克強未能連任。(美聯社)

中共20大 閉幕，新的中央委員會已經揭開面紗，由205人組成的中委會22日舉行20大一中全會，將任命政治局25名成員以及最高決策的常務委員會。從中委會的名單看，打破潛規則出任第三個任期的總書記習近平 進一步擴權，習家軍入局而溫和派出局。

紐約時報的評論指出，習近平擴大了統治權力，打造了一支忠誠者的隊伍，捍衛他的個人權力，擴大對經濟及國家安全的影響。

中共政治局常委、人大委員長栗戰書未能連任。(美聯社)

一直以來，普遍對習近平繼續掌權並無懸念，但從中委會名單表明，他對黨的控制比預計還更加嚴密。

習近平集權遭到質疑、抨擊，卻沒有影響到他推行一系列強硬政策，不僅是打擊貪腐權貴，對軍隊體系作了顛覆性的改革，而且是前所未有的形成了自己的人事班底。

中共政治局常委、國務院常務副總理韓正未能連任。(美聯社)

中委會名單顯示，有多位高層卸任，包括第二號人物、總理李克強 ，以及全國政協主席汪洋等，這為習近平青睞的人馬進入政治局鋪平了道路，這給習近平對高層的控制將更加牢固，也意味著精英階層反對其政策的可能性降低。他也留住了在外交和軍事方面實行其強硬政策的官員。

歐亞集團中國政治分析師托馬斯(Neil Thomas)表示，中國已經進入習近平新時代，意味著他的政策獲得更多支持，也意味著更加關注政治控制、經濟國家主義及自信的強硬外交。

中共政治局常委、政協主席汪洋未能連任。(美聯社)

外界也注意到，支持市場導向政策、對西方不採取那麼具有對抗性的高層領導，已從中央委員會退下來，這讓習近平完全控制了國家未來的議程及導向。

布魯金斯學會中國問題專家李成指出，通過把溫和派和潛在競爭對手趕出領導層，習近平傳達出的是，他現在和未來幾年的總體優先事項是社會政治穩定、國家安全和政策的連續性，通過將習家軍提拔進入最高領導層，他進一步鞏固了近乎絕對的權力。

習近平上台十年，幾乎掃平了所有權力派系，摧毀了以巨商為中心的權貴群體，打壓了有民主自由理念的政治異議分子……從軍隊到元老，從官僚到商人，從知識分子到百姓，現已看不出有對習近平構成有力量的挑戰。

習近平十年來在中南海的表現都出乎意料，他對權力的掌握，不但超過了江澤民、胡錦濤，也超過了毛澤東與鄧小平。