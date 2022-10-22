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習近平稱「進不進中委不能依慣例」分析：提升習權威

記者賴錦宏／即時報導
對於本屆中央委員，官方新華社披露，習近平強調，進不進中委，不能對號入座、想當然、依慣例。（新華社）
對於本屆中央委員，官方新華社披露，習近平強調，進不進中委，不能對號入座、想當然、依慣例。（新華社）

新一屆中央委員會產生，官方新華社披露，習近平強調，進不進中委，不能對號入座、想當然、依慣例。分析認為，新一屆中委名單顯示，習近平的權威進一步得到鞏固及提升，在「黨領導一切」之下，今後中國的外交、經濟等政策，將進一步體現其執政思路。

美國「紐約時報」引述歐亞集團的中國政治分析員尼爾‧托馬斯(Neil Thomas)說，「一個更加以習近平為中心的常委會意味著對習近平政策的更多支持。」

新華社昨晚發表長文「新一屆中央委員會及中紀委委員誕生記」，透露早於2020年底，習近平就統籌謀劃20屆「兩委」人事準備工作，強調不搞「海選」，「選人用人，第一位的是政治標準」，要「敢於鬥爭、善於鬥爭」，能夠駕馭複雜局面。

文章披露，去年3月，習近平主持政治局常委會進行專門研究，決定成立20大幹部考察領導小組，並親自擔任組長。「選人用人，第一位的是政治標準。」習近平強調，進不進「兩委」，不能對號入座、想當然、依慣例；要鬥爭精神強、敢於鬥爭、善於鬥爭，求真務實、積極作為，有強烈的革命事業心。

去年7月底開始，中央派出45個考察組，充分發揮談話調研作用。習近平強調，「不搞『海推』『海選』，決不能簡單以票取人」。9月29日，政治局通過了「兩委」候選人預備人選建議名單。

文章透露，20大期間，各代表團以差額選舉方式對「兩委」人選進行預選。中央委員候選人222名，差額17名，當選205名，差額比率為8.3%。候補委員差額17名，差額比率為9.9%。中紀委委員差額為8.3%。

習近平 20大 紐約時報

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