新兩委人事「誕生記」 中官媒：習近平2年前就開始統籌

官媒披露，從2020年底，習近平總書記就開始對20屆的「兩委」人事統籌謀畫。（中新社）

中共20大 22日選舉產生新一屆中央委員會和中央紀律檢查委員會。中國官媒同步披露新一屆「兩委」誕生過程，誕生記說，早在2020年底，習近平 就開始統籌謀劃黨的20屆「兩委」人事準備工作。

新華社報導，習近平總書記親自謀劃部署、親自指導把關，為20屆「兩委」人事準備工作指明正確方向。2021年3月，中央成立20大幹部考察領導小組，習近平總書記擔任組長。

2021年6月，中央通過「關於認真做好20屆兩委人事準備工作的意見」，此後一年多來，習近平三次出席省區市黨委、中央和國家機關等單位黨委（黨組）主要負責人會議，多次聽取兩委人事準備工作匯報，提出要堅持正確政治方向、堅持和加強黨的全面領導、嚴把人選政治關廉潔關、樹立新時代選人用人鮮明導向、嚴肅換屆紀律等一系列重要要求。

從2021年7月底開始，中央分三批派出45個考察組，對31個省區市、124個中央和國家機關、中央金融企業、在京中央企業等單位進行考察。中央軍委也派出8個考察組，對全軍25個軍委機關部門和大單位進行考察。

誕生記說，考選不搞「海推」、「海選」；把政治標準放在首位，人選考察過程中，向中央紀委國家監委徵求對「兩委」人選的意見1007人次，查核個人有關事項報告731人次，經嚴格把關，20餘人選沒有列為考察對象、遴選對象。

2022年9月7日，中央政治局常委會研究提出20屆「兩委」人選建議提名 方案。9月29日，中央政治局會議審議通過了20屆「兩委」候選人預備人選建議名單，並決定提交黨的第20次全國代表大會選舉。

20大大會期間，各代表團以差額選舉方式對「兩委」人選進行預選。提名20屆中央委員候選人222名，差額17名，當選205名，差額比率為8.3%。提名候補中央委員候選人188名，差額17名，當選171名，差額比率為9.9%。提名中央紀委委員候選人144名，差額11名，當選133名，差額比例為8.3%。

10月21日，大會主席團第三次會議通過了經預選產生的「兩委」候選人名單。10月22日上午，大會舉行正式選舉。經過發放選票、填寫選票和投票、計票，出席大會的2300多名代表和特邀代表選舉產生了新一屆中央委員會和中央紀律檢查委員會。