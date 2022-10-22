72歲的張又俠續任中委 習張世代交好 是習的鐵桿兄弟

72歲的中共中央軍委副主席張又俠續任中委，也將續任政治局委員，是習近平的軍中親信。（央視截圖）

中共20大22日選出新一屆中央委員名單，已72歲的現任中央軍委副主席張又俠續任，料將續任政治局委員。熟悉共軍 的北京 人士指出，習與張兩人不僅是同鄉，習家與張家更是兩代交好，張又俠才是讓習真正放心的鐵桿習家軍。

新一屆中委軍方人士中，軍委第一副主席、空軍上將許其亮（72歲），軍委委員、共軍參謀長、陸軍上將李作成（69歲），軍委委員、國防部長、火箭軍上將魏鳳和（68歲）等3人都未獲續任，唯獨72歲的軍委第二副主席、陸軍上將張又俠續任，張又俠不僅是年紀最大的新一屆中央委員，預計張又俠也將續任今天出爐的政治局委員，並成為軍委第一副主席。

熟悉共軍的北京人士透露，在軍中，張又俠才是習近平 最放心的高階將領，兩人是同鄉，都是陝西渭南人，習近平是渭南市下轄的富平縣。更重要的是兩家有深厚的世代交情。張又俠的父親張宗遜與習近平的父親習仲勛，從抗戰後期到解放戰爭時期，兩人一個是司令員、一個是政委，兩人互相搭配打了不少戰役並建立了情同手足的革命情感。

這名人士還透露，在軍中，習只對張又俠放權，表面上看許其亮是第一副主席，但真正有實權的是張又俠。習邁入第三個任期，軍中只有自己人他才會放心。