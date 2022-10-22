中共新一屆七常委明亮相 防疫加碼三天五檢

工作人員一一核對身分訊息。攝影／記者陳政錄

中共20大 今天閉幕後，第20屆一中全會將於23日上午登場，選出新一屆中共中央政治局委員、常委及總書記後，中共中央政治局常委將於中午12時許，和中外記者見面，按慣例預計七人。為與中共新領導層「面對面」，大會在已要求「兩天四檢」的基礎上，22日晚間通知明早再做一次核酸，集滿五張證明貼紙才能入場。

為參加中共20大閉幕式、中共中央政治局常委中外記者見面會，20日晚間，大會通知記者要兩天三檢，21日一早改成兩天四檢，均需在指定時間內完成，排隊做完核酸檢測 後，工作人員會在採訪證上貼一張貼紙。

按照今晚公布最新規定，明日一早6點到9點，參加見面會的中外記者還需再做一次核酸檢測，集滿五張貼紙才能入場。不過，以北京核酸檢測結果出爐一般4到10個小時來看，這第五次核酸檢測的意義，也在22日晚間排隊進行核酸檢測時，受到現場記者們的討論。

據新華社，中共20屆一中全會新選出的中央政治局常委將於23日中午12時許，和採訪中共20大的中外記者見面，央視和新華網將現場直播。

在今日上午的閉幕式上，中共20大選出了205位第二十屆中央委員，他們有權參加中央委員會全體會議，選舉、監督中共中央政治局。

其中，現任25位中共中央政治局委員，僅有12人留任第20屆中央委員，除了共軍將領張又俠與中國副總理胡春華外，其餘10人明顯都屬於「習家軍」，除了習近平，還包括趙樂際（常委、中紀委書記）、王滬寧（常委）、丁薛祥（中央辦公廳主任）、李希（廣東省委書記）、李強（上海市委書記）、李鴻忠（天津市委書記）、陳敏爾（重慶市委書記）、黃坤明（中宣部部長）、蔡奇（北京市委書記）。

未當選20屆中央委員的現任中共中央政治局常委，則為李克強、栗戰書、韓正、汪洋4位，他們留下的空缺由誰接任受到關注。