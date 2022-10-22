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胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治

胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適

胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適

中央社北京22日綜合外電報導
中共20大今天舉行閉幕會議期間，坐在中共總書記習近平左側的前總書記胡錦濤，疑似非自願被工作人員攙扶提前出場。美聯社
中共20大今天舉行閉幕會議期間，坐在中共總書記習近平左側的前總書記胡錦濤，疑似非自願被工作人員攙扶提前出場。美聯社

中共20大今天舉行閉幕會議期間，坐在中共總書記習近平左側的前總書記胡錦濤，疑似非自願被工作人員攙扶提前出場。新華社官方推特帳號則表示，當時胡錦濤「身體不適」。

中國官媒新華社的推特（Twitter）英文官方帳號發文指出，新華網記者獲悉「胡錦濤堅持參加閉幕…儘管他最近一直花時間休養生息」。

中共20大今天舉行閉幕會議期間，坐在中共總書記習近平左側的前總書記胡錦濤，疑似非...
中共20大今天舉行閉幕會議期間，坐在中共總書記習近平左側的前總書記胡錦濤，疑似非自願被工作人員攙扶提前出場。(聯合影音網視頻截圖)

推文還寫道：「當他在閉幕會議期間身體不適時，工作人員為了他的健康狀況著想，陪他到會場旁邊的房間休息。現在他好多了。」

通常照劇本演的中共大型會議今天於攝影機定位後上演前總書記「被離場」的一幕，引發各界揣測。有外媒分析認為，象徵性地移除前一代領導人的橋段，或許也是展露中國權力政治之舉。

中共 推特 20大

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