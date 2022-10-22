中共新一屆中委 少數民族人數近乎腰斬

中國經過民族識別，公布有55個少數民族，但中共二十大有代表的少數民族減少、中央委員少數民族人數更是近乎腰斬。（圖／取自中國政府網）

中共 新一屆中央委員名單當中，主要由國家機關、各省區一二把手、軍方系統所組成，而新發布的中委名單僅有9位少數民族，相較於上一屆的16位，佔全體中央委員比例從7.8%驟降為4.3%。

中共二十屆中央委員僅有9位少數民族，包含2位蒙古族（王莉霞、巴特爾）；1位維吾爾族（艾爾肯．吐尼亞孜）；1位土家族（任振鶴）；1位藏族（嚴金海）；1位哈薩克 族（努爾蘭．阿不都滿金）；1位白族（諶貽琴）；1位壯族（藍天立）；1位回族（張雨浦）。

而十九屆中央委員，則有16位少數民族，包含3位蒙古族（巴音朝魯、布小林、巴特爾）；2位維吾爾族（艾力更．依明巴海、雪克來提．扎克爾）；2位回族（王正偉、咸輝）；2位藏族（齊扎拉、洛桑江村）；2位壯族（馬飆、陳武）；1位哈薩克族（努爾蘭．阿不都滿金）；1位白族（諶貽琴）；1位苗族（陳求發）；1位錫伯族（安兆慶）；1位滿族（白春禮）。

此前中共二十大 代表名單全數公布後，少數民族代表264名與上屆相同，不過僅涵蓋40個少數民族，較上屆減少了東鄉族、怒族、裕固族與阿昌族四族代表，同時增添一族傈僳族代表。

公開資料顯示，2017年中共「十九大」亦有264名少數民族代表，涵蓋43族；2012年「十八大」有249名代表，一樣是43族；2007年「十七大」則為242名代表，涵蓋42族。此次「二十大」涵蓋少數民族僅為40族，為中共近四屆黨代會以來最低的一次。