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中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

記者陳政錄／北京即時報導
中共前總書記胡錦濤突被兩名工作人員攙扶離場，原因未明。 (美聯社)
中共前總書記胡錦濤突被兩名工作人員攙扶離場，原因未明。 (美聯社)

中國共產黨第20次全國代表大會（中共20大）今日在北京閉幕，選出新一屆中共中央委員後，中場休息，開放媒體入場，此時中共前總書記胡錦濤突被兩名工作人員攙扶離場，原因未明。過程中他一度錯拿中共總書記習近平面前的大會文件，似乎有話想說，但被即時阻止，走前再次將手伸向習的背後講了幾句，後者轉頭點了幾下。

中共20大閉幕式上午9時開始，直至11時30分許才開放媒體入場，進行宣讀和表決通過19屆中央委員會報告的決議、黨章修正案的決議等議程。

（影音來源：聯合影音網）

記者在中場休息入場時，剛好看到中共政治局常委栗戰書轉頭和胡錦濤說了幾句，接著工作人員上前，欲攙扶胡錦濤離開，栗戰書並把胡錦濤的大會資料文件拿在手中。

值得注意的是，工作人員第一次施力攙扶胡錦濤起身時，胡想要伸手拿文件，卻錯拿到旁邊習近平的，習趕忙伸手按住，工作人員也立刻阻止並解釋。接著，栗戰書從後面將資料遞給工作人員，後面再有一人上前協助指引方向。

再次被攙扶起身後，胡錦濤仍在原地駐足不動，還想再次伸手，拿工作人員手中的報告文件，似乎有話想說，卻被拒絕，過程中習近平一直將頭撇向斜前方，並未有明顯動作。等到胡錦濤終於邁步時，胡在行進間將手放到習近平身後並說了幾句，習才轉頭過來點了幾下，談話內容不得而知，接著，胡又拍了拍中共政治局常委李克強的肩膀，然後被攙扶離場。

從工作人員伸手欲攙扶胡錦濤，到他起身，過程約花了40秒，而後胡又駐足了40多秒後才邁步，最後用時約30秒走出場外。

過程中，除了「錯拿文件」和離場前身後談話外，習胡兩人沒有其他互動，習近平多只在一旁看著，或將頭撇向他處，而在一旁多次向胡錦濤、工作人員講話的栗戰書，結束後還將胡的椅子扶正。

至於其他的政治局常委，李克強、汪洋兩人一開始望了幾眼，後來大多直視前方，位子離較遠的趙樂際、韓正、王滬寧等人則幾乎全程轉頭觀看，王滬寧甚至幾乎將整個身子轉了過來，還把手放在桌子。

中共20大閉幕式上，20大主席團常務委員會成員46人中，包含胡錦濤共42人出席，較開幕式多了一人，是中國國家副主席王岐山，他在20大前剛剛結束海外出訪，被認為是缺席開幕式的原因。

中共 20大 習近平

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