汪洋未當選中共中央委員 確定將卸任政治局常委

汪洋未當選中共20屆中央委員，確定將要謝任政治局常委。圖為汪洋2022年3月在北京全國政協會議中提出工作報告。（新華社）

中共 中央政治局常委、中國全國政協主席汪洋，現年雖為67歲，但並未在新一屆中共中央委員名單中，因而確定將不會留任政治局常委、並也會在之後卸任全國政協主席。

中共20大 閉幕會22日上午舉行，期間正式選舉新一屆中央委員、中央紀委委員、候補中央委員，根據公布的名單，目前在中共黨內排名第四的汪洋，並未列入名單，確定將無緣續任政治局委員與常委。

汪洋是中共20大西藏代表團成員，他在17日參加西藏代表團分組討論時指出，新時代10年的發展歷程極不尋常、極不平凡，新時代10年的輝煌成就和偉大變革彪炳史冊、來之不易。「兩個確立」既是全黨意志和民心所向，也是我們應對一切不確定性的最大確定性。

他並表示，目標越宏大、任務越艱巨、形勢越複雜，越要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，越要更加自覺地維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，更加自覺地維護黨中央權威和集中統一領導，堅定不移沿著習近平新時代中國特色社會主義思想指引的方向前進。

汪洋生於1955年3月，曾任安徽省副省長、重慶市委書記、廣東省委書記等職，2007年開始進入中共中央政治局，並於2013年擔任國務院 副總理，2017年當選政治局常委，2018年就任全國政協主席，負責統戰工作，成為中共第四號人物。

此前各種對中共20大人士猜測中，不少媒體曾預測汪洋將能續任政治局常委並接替李克強擔任中國國務院總理，如今汪洋跟李克強雙雙未能續任，誰會接任中國總理仍不確定。