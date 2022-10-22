我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登想連任欲語還休 稱妻子覺得不該一走了之

影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場

汪洋未當選中共中央委員 確定將卸任政治局常委

記者廖士鋒／即時報導
汪洋未當選中共20屆中央委員，確定將要謝任政治局常委。圖為汪洋2022年3月在北京全國政協會議中提出工作報告。（新華社）
汪洋未當選中共20屆中央委員，確定將要謝任政治局常委。圖為汪洋2022年3月在北京全國政協會議中提出工作報告。（新華社）

中共中央政治局常委、中國全國政協主席汪洋，現年雖為67歲，但並未在新一屆中共中央委員名單中，因而確定將不會留任政治局常委、並也會在之後卸任全國政協主席。

中共20大閉幕會22日上午舉行，期間正式選舉新一屆中央委員、中央紀委委員、候補中央委員，根據公布的名單，目前在中共黨內排名第四的汪洋，並未列入名單，確定將無緣續任政治局委員與常委。

汪洋是中共20大西藏代表團成員，他在17日參加西藏代表團分組討論時指出，新時代10年的發展歷程極不尋常、極不平凡，新時代10年的輝煌成就和偉大變革彪炳史冊、來之不易。「兩個確立」既是全黨意志和民心所向，也是我們應對一切不確定性的最大確定性。

他並表示，目標越宏大、任務越艱巨、形勢越複雜，越要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，越要更加自覺地維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，更加自覺地維護黨中央權威和集中統一領導，堅定不移沿著習近平新時代中國特色社會主義思想指引的方向前進。

汪洋生於1955年3月，曾任安徽省副省長、重慶市委書記、廣東省委書記等職，2007年開始進入中共中央政治局，並於2013年擔任國務院副總理，2017年當選政治局常委，2018年就任全國政協主席，負責統戰工作，成為中共第四號人物。

此前各種對中共20大人士猜測中，不少媒體曾預測汪洋將能續任政治局常委並接替李克強擔任中國國務院總理，如今汪洋跟李克強雙雙未能續任，誰會接任中國總理仍不確定。

中共 20大 國務院

上一則

環時民調：中國年輕人 54.6%俯視西方 對美日好感度最差

延伸閱讀

美前副助理國務卿：習近平不分權 中國未來5年不會好

美前副助理國務卿：習近平不分權 中國未來5年不會好
中國生態環境部：禁洋垃圾入境 10年有成

中國生態環境部：禁洋垃圾入境 10年有成
新聞評論／習近平、張忠謀APEC若見面 只能問聲好

新聞評論／習近平、張忠謀APEC若見面 只能問聲好
中共20屆中央委員名單出爐 李克強確定裸退

中共20屆中央委員名單出爐 李克強確定裸退

熱門新聞

有香港人(中)到駐曼徹斯特中國總領事館外抗議，中國領事館職員將港人拉進領館毆打，英國警員趕去救人，雙方拉扯。中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原(白髮戴帽者)在背後對抗議者拽髮。(路透)

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

2022-10-17 11:42
中共總書記習近平。（中新社）

中共20大常委新名單 3名「60後」

2022-10-17 16:44
中共號稱全國黨員9600萬人以上，但千萬人仰望習近平一人；中共20大成習近平的獨角戲，高層官員雖將重新洗牌，但誰上誰下，均須獲習近平點頭。(Getty Images)

20大高層洗牌 李克強出路？ 習家班多少人「入常」？

2022-10-15 21:51
圖為解放軍東部戰區第73集團軍近日進行實戰化戰術演練。（取自東部戰區微信公眾號）

1979後沒打過仗…中與美攤牌 解放軍戰力藏「和平病」

2022-10-20 22:14
山東煙台一位婆婆站在餐廳門口迎接賓客，被誤以為是新娘。（擷自星視頻）

婆婆被賓客誤認是新娘 網友：逆天顏值太搶風頭

2022-10-20 11:18
習近平確定至少再掌權五年，美媒分析，習近平過去十年提升中國國力，就為了準備面對終極敵人美國。圖為中國遼寧號航母。（路透）

WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

2022-10-14 22:36

超人氣

更多 >
購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天

購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天
日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師
梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作

梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作
影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場

影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場
快看世界／全球空氣質量最差地 美西這城二度居首

快看世界／全球空氣質量最差地 美西這城二度居首