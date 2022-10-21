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20大強調發展實體經濟 中國學者：經濟脫實向虛有風險

記者葉文義／即時報導
中共20大報告指出，堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上。(取材自新華網)
中共20大報告指出，堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上。(取材自新華網)

中共20大報告指出，堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上。對此，中國（海南）改革發展研究院副院長匡賢明表示，中國國內若干企業一度「脫實向虛」熱衷脫離本業，擠壓了實體行業發展，經濟「脫實向虛」有風險，企業須圍繞實體經濟發展。

據新京報報導，匡賢明指出，在一段時間內，因應多種原因，中國一些企業「脫實向虛」，熱中於脫離本業，追求資本營運，一些虛擬行業的利潤明顯超過實體行業，擠壓了行業發展空間。

他指出，2008年至2020年，中國工業和製造業的國內比重分別下降近12％和7％，製造業從業人數比重下降近6％。雖然製造業比重下降在處於工業化中後期的中國屬必然現象，但下降過早、過快，會帶來「過早去工業化」的風險，對經濟發展與安全都會帶來隱患。

他表示，中國當局已及時發現這一苗頭並多次強調要穩定製造業比重。

他並稱，從歷史上看，一個經濟體無論發展到什麼程度，都離不開實體經濟，離不開生產力布局；從實際情況看，實體經濟是中國在國際經濟競爭中贏得主動、實現高質量發展的基礎。

匡賢明指出，對廣大中企而言，落實20大精神，就是要牢牢把握實體經濟發展這一基本出發點，在發展實體經濟中推動產業升級，加快建設現代化產業體系。

20大 中共 利潤

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