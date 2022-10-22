中國生態環境部：禁洋垃圾入境 10年有成

20大新聞中心21日舉辦最後一場記者招待會，生態環境部副部長翟青指出，中國對保護生態環境的決心、力度、成效都「前所未有」。(記者陳政錄／攝影)

中共 20大新聞中心21日舉辦最後一場記者會，生態環境部副部長翟青指出，中國對保護生態環境的決心、力度、成效都「前所未有」，中共總書記習近平 親自謀畫、審閱每項環保督察的報告。其中，過去十年，中國全面禁止「洋垃圾」入境，實現固體廢物「零進口」目標；中國2020年碳排放強度比2005年下降48.4%，超額完成向國際社會承諾的目標。

翟青在會中表示，中國堅持「綠水青山就是金山銀山」理念，堅持「山水林田湖草沙」一體化保護和系統治理。過去十年，中國全力打好「藍天、碧水、淨土保衛戰」，空氣質量、地表水質得到改善，土壤污染風險得到有效管控，全面禁止「洋垃圾」入境，實現固體廢物「零進口」目標。

20大新聞中心在二十大22日閉幕前，於21日舉辦最後一場記者招待會。(記者陳政錄／攝影)

翟青並表示，從2015年底，督察已完成對31個省（區、市）和新疆生產建設兵團的兩輪全覆蓋。中央生態環境保護督察是習近平親自謀畫、親自部署、親自推動的重大體制創新和重大改革舉措。習近平親自審閱了每一批督察工作安排、督察報告、整改方案和整改落實情況的報告，為做好督察工作提供了方向指引和根本遵循。習近平「綠水青山就是金山銀山」理念已在全黨全社會形成了高度共識。

翟青說，習近平多次強調，應對氣候變化是中國可持續發展的內在要求，是推動構建人類命運共同體的責任擔當。中國通過實施積極應對氣候變化國家戰略，已取得積極進展。2020年，中國碳排放強度比2005年下降48.4%，超額完成向國際社會所作的承諾目標。

在經濟成長放緩的壓力下，中國將堅持用最嚴格制度、最嚴密法治保護生態環境，繼續實施積極應對氣候變化國家戰略，落實碳達峰碳中和「１＋Ｎ」政策體系，加快推動綠色低碳、減汙降碳等。