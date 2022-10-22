美前副助理國務卿：習近平不分權 中國未來5年不會好

美國前副助理國務卿謝淑麗9日表示，中共黨內很難形成有效的抵制中國國家主席習近平(圖)的力量。(新華社資料照片)

美國前總統柯林頓政府時期的副助理國務卿謝淑麗（Susan Shirk）19日表示，她認為中共 總書記習近平 的「強人統治」已給中國帶來了一系列的負面影響。除非習近平願意與其他領導人分享權力，否則中國的未來五年將「不會很好」。不過中國官媒則引述歐洲政界人士稱，專家學者對中國未來五年乃至更長時期發展充滿信心。

習近平預料將進入第三個任期，現為美國聖地牙哥加州大學國際政策與策略學院21世紀中國中心主席的謝淑麗19日接受美國之音專訪時表示，中共黨內很難形成有效的抵制習近平的力量，是因為習近平掌握著警察部隊和軍隊，並擁有現代的監控方式。她說：「就像過去的中共領導層被毛澤東嚇怕一樣，現在的中共領導層可能被習近平嚇怕了」。

謝淑麗說：「我相信其他領導人對習近平很可能不滿意，因為（他）缺乏權力分享，也因為他的決定帶來的負面後果，但是，他們很難對此採取任何行動，即使是以和平協商的方式。我們不是在談論政變的可能性，我說的只是接近他（approaching）並提議在高層進行重組，以便有更多的權力分享。比如說，讓其他一些領導人也擔任一些領導小組和委員會的領導職位，並擁有更多的集體決策過程。」

自由亞洲電台引述加拿大前駐華大使趙樸（Guy Saint-Jacques）日前在加中關係委員會上表示，他聽完習近平在20大 發表的談話後，覺得習近平的野心極大，習近平認為自己肩負著統霸世界的使命，這對加拿大和自由世界是個威脅。「（習近平）他想改變國際組織的規範和標準，在我看來，渥太華應該毫不遲疑把中國視為戰略上的敵人，我們必須與我們的盟友密切合作」。

趙樸說，中國想成為世界超級強國，習近平還請黨員做好準備迎接驚濤駭浪，顯然他不惜一切要對抗西方。趙樸提醒正在制定印太戰略的加政府，不應該對中國再抱持著天真地幻想，「因為從兩個加拿大人被拘留丶到北京把經貿關係當成是一種武器，就應該讓我們學到很多教訓了」。

中國官媒中央廣電總台國際在線則引述歐洲多國政界人士、專家學者就中共20大報告發表評論，稱對中國未來五年乃至更長時期發展充滿信心。

其中包括波蘭前副總理皮耶霍欽斯基指，中國是非常重要、可靠的合作夥伴；捷克共產黨總書記布拉斯科撰文說，「中國的可持續發展理念也值得歐洲人學習借鑑」；義大利國際政治經濟學教授帕蘭提表示，20大報告再次強調了「推動構建人類命運共同體」的偉大目標等。