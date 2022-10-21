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防疫+內外壓力 20大成近30年來「最封閉」黨代會

記者陳政錄／北京即時報導
正值疫情期間，加上北京言論管控趨嚴，使今年中共20大被喻為最封閉的一屆。（美聯社）
正值疫情期間，加上北京言論管控趨嚴，使今年中共20大被喻為最封閉的一屆。（美聯社）

在疫情防控和內外壓力交織下，中共20大堪稱近30年來影響力最大，但也是「最封閉」的一次黨代會。北京的小道消息滿飛天，除了習近平連任總書記，政治局常委名單有諸多版本流傳。防疫一再升級更是本次黨代會的特色，以「防疫之名」記者會突然取消，核酸檢測成日常，媒體指定飯店的核酸檢測點常見記者們大排長龍。

23日的新一屆中共中央政治局常委與媒體的見面會，這是中外媒體五年一次能與中共領導層「近距離接觸」的機會。也因此，核酸檢測也升至最高等級，「一天兩檢」、「兩天四檢」。為了第一時間一睹中共新一屆領導層的「風采」，儘管多數記者已對核酸檢測感到不耐，還是忍著餓肚子的難受、冒著記者會遲到的風險，乖乖排隊做核酸。

20大被稱為近30年來「最封閉」的一次大會，原因至少有二，一與「疫情」有關，二是中國近年輿論環境收緊和強化各方面「維穩」。因防疫之故，本屆報名境外媒體人數比19大少一半，歐美日韓媒體大減，甚至未受邀。此外，還有很多媒體記者因不小心與密接者等「時空交錯」，被流調大數據掃到，被要求返回住家，居家隔離無法與會。有一家港媒駐京大本營，就在爆出清潔工染疫的國瑞城，大會期間幾乎「團滅」。

從採訪活動來看，也較以往受限。因防疫原因，記者會減少，且媒體無法到各代表團採訪聽代表討論，除了大會安排，代表受訪率也下降。

廿大媒體指定飯店核酸檢測點，媒體記者大排長龍。（美聯社）
廿大媒體指定飯店核酸檢測點，媒體記者大排長龍。（美聯社）

檢測 防疫 中共

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