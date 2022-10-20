北京疫情煞不住 參加20大閉幕要求1天做2次核酸檢測

除日航外，另一間提供記者和工作人員入住的西苑飯店也排起核酸檢測的長隊。（記者陳政錄／攝影）

北京 市此輪疫情持續延燒，9月29日以來已新增超過200位新冠肺感染者，為確保最重要的「政治任務」—中共 20大順利召開，大會除要求與會者提前「閉環管理」外，今晨也突要求參加閉幕式、中共第20屆中央政治局常委見面會者，21日、22日均需一天做兩次核酸檢測 ，集滿四張認證貼紙才能入場。

據北京市疾控中心通報，20日0時至24時，北京新增15例本土確診病例，和2例無症狀感染者，除了部分是先前的無症狀感染者轉確診外，新增病例還有1例是社會面篩查人員。

北京新世紀日航飯店外的核酸檢測點大排長龍。（記者陳政錄／攝影）

面對疫情未有明顯好轉，北京市官方除了調整多個公共交通路線，包括部分公車停運，以及持續對涉疫人員進行居家隔離外，北京市衛健委也重申，進返京人員應主動通報，嚴格查驗核酸檢測證明，規範佩戴口罩等常態化防疫措施。

而正在北京召開的中共20大，自然祭出最高規格的防疫水準，欲參加22日閉幕式、23日中共第20屆中央政治局與中外記者見面會的人員，自19日起就提前在指定居住飯店展開「閉環管理」，不進不出。

工作人員在記者工作證上，貼上證明完成核酸檢測的貼紙。（記者陳政錄／攝影）

20日晚，大會突公告，所有人22日需一天做兩次核酸檢測，相關細則一直到21日早還在修改，最後版本定為21、22日兩天均須做兩次核酸檢測，且需要在指定時間內完成，也導致安排採訪記者、工作人員入住的北京新世紀日航飯店、西苑飯店一早8時許，就擠滿等待核酸檢測的人龍，現場甚至因排隊動線引發爭吵，會務組也因此緊急延長規定時間。

據中共20大新聞中心，中共20大閉幕式將於22日在北京人民大會堂舉行，至於中共第20屆中央政治局常委和中外記者見面會，將於20大閉幕式後，以及中共20屆一中全會召開後舉行，但並未揭露具體時間地點，以及記者是否可以進入主會場，還是只能看視訊。