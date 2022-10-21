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丕優民調：美人不擔心習近平連任 更關切中軍力、經濟

中國新聞組／北京21日電

美國智庫丕優研究中心（Pew Research Center）19日最新公布的一份報告顯示，中國國家主席習近平此次在中共20大上獲得第三個任期，並不是大多數美國人對於中國最關切的緊迫問題，反而對中國軍力和經濟競爭更為關切。

美國之音報導，丕優調查說，只有30%的美國人表示，如果習近平獲得中國領導人的第三個任期，這對美國來說是一個非常嚴重的問題。這項在10月10日至16日在5098名美國成年人中進行的調查顯示，更多的美國人則是對所詢問的其他問題表示嚴重關切。

根據這項最新丕優民調，具有大學及以上教育程度的美國人與受教育程度較低的美國人相比，把習近平三連任視為非常嚴重的問題的比例是25%對33%，少了8個百分點。

調查顯示，57%的美國人表示，中國大陸和俄羅斯之間的夥伴關係，對美國來說是一個非常嚴重的問題；而一半的人對大陸的軍事力量也有同樣的看法。43%的人認為，大陸和台灣之間的緊張局勢是個非常嚴重的問題；而42%的人認為大陸的人權政策是非常嚴重的問題；41%的人認為，美國與中國的經濟競爭是非常嚴重的問題。

習近平 教育 民調

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