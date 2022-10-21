環時：美歐對中國外交鬥爭反應激烈 心裡有鬼

20日舉行的20大 新聞記者會上，外交部副部長馬朝旭稱，善於鬥爭是中國外交的優良傳統。官媒環球時報指出，中國不會在強權勢力面前逆來順受，美西方輿論和一些政治菁英對中國外交鬥爭反應激烈，正說明了「心裡有鬼者會受到刺激」。

環時社評指出，18大以來，「鬥爭」日益成為中國外交的高頻詞、關鍵詞，同時也是遭遇外界誤解誤讀較多的一個詞。美西方輿論給中國外交貼上「戰狼」等標籤，以此作為渲染「中國威脅論」的注腳之一。

社評認為，美西方故意曲解中國外交的鬥爭精神，通過偷換概念，試圖將它從中國捍衛國家尊嚴和利益以及國際規則和原則的正義之舉，變成一個具有侵略性和破壞性的外交符號。

中國外交為什麽要強調鬥爭精神？社評解釋，以所謂「戰狼」抹黑詆毀中國外交的勢力，恰恰因為他們自己就是「惡狼」。看看在頻繁尋釁的美國軍艦、軍機及華盛頓對華遏制打壓動作，某些發達國家試圖在國際上拉幫結派、重啟冷戰的行為，無疑都需要中國開展外交鬥爭。

社評稱，中國是與損害中國國家利益和民族尊嚴的言行作鬥爭，與霸權主義和強權政治作鬥爭。「敢於鬥爭、善於鬥爭」，有著捍衛國家正當利益的防禦特色，是預防個別強權國家採取冒險主義行動的必要姿態，與美西方那種咄咄逼人的進攻性有著本質區別。

如果沒有鬥爭精神，中美貿易戰 不會是今天的局面，被非法扣留的孟晚舟 不可能順利回中國，台獨勢力會更加囂張，邊疆地區也可能陷入極端主義、恐怖主義的泥潭。

社評提到，中國傳統文化特質中有溫和、含蓄、內斂的一面，這同時也體現在外交工作的風格中。但自我克制，決不會表示中國在強權勢力面前逆來順受。敢於鬥爭反映了外交認知和意志，善於鬥爭則考驗外交智慧和定力。