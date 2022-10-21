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10年奪台灣9邦交國 中國外交部宣示外交「敢鬥爭」

中國新聞組／北京21日電
中國外交部發言人華春瑩19日在推特發布了5張海報，回顧「一帶一路」倡議在過去九年中取得的重大成就。(取材自推特)
中國外交部發言人華春瑩19日在推特發布了5張海報，回顧「一帶一路」倡議在過去九年中取得的重大成就。(取材自推特)

本報系聯合報報導，中國外交副部長馬朝旭20日多次強調，中國展開的一系列「外交鬥爭」的成果，包括回擊美國眾議院議長裴洛西訪台、拿下台灣九個邦交國等，直言「敢於鬥爭、善於鬥爭是中國外交的優良傳統和鮮明特點」、「中國外交始終挺立在維護國家利益和民族尊嚴最前線」。

中共20大20日舉行外交主題記者會，中央對外聯絡部副部長沈蓓莉和馬朝旭出席及回答提問，全場一共開放十個提問，僅兩家為外媒，分別是敍利亞和印尼的媒體。歐美日韓和台灣記者的提問申請皆遭拒絕，在中國進行「戰狼外交」、對外鬥爭的同時，其他「大國」的聲音似乎漸漸被消失。

全場罕見地並未針對中美、中歐等關係發展等單獨做出表述，反而是馬朝旭多次強調鬥爭，並稱「在新的征程上，中國外交將繼續發揚鬥爭精神，提高鬥爭本領」、「不信邪、不怕鬼、不怕壓」。

馬朝旭還細數外交成績稱，中國反對任何台獨行徑，遏制外部勢力干涉，「進一步鞏固一個中國的國際共識」；助力香港國安法生效實施，精準反制美西方無理制裁。推進「南海行為準則」磋商，維護南海局勢總體穩定。堅持走中國人權發展道路，反對各種單邊制裁、極限施壓，絕不接受任何零和博弈和叢林法則。

馬朝旭強調，中國堅定奉行獨立自主的和平外交政策，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治。

沈蓓莉則強調，中國不會對其他國家政黨的內部事務指手畫腳，不會「輸出」中國模式，也不接受居高臨下、頤指氣使的說教，絶不照抄照搬別國的政治制度。

另據北京日報微信公眾號「長安街知事」指出，中國外交部部長助理、發言人華春瑩19日在推特發布了5張海報，回顧「一帶一路」倡議在過去九年中取得的重大成就。五張海報不僅用文字介紹了代表性成果，還用相關配圖予以展示，有圖有真相。

華春瑩在推特發文說：「正如聯合國祕書長古特瑞斯所說，『一帶一路』倡議和2030年議程都以可持續發展為首要目標。中國將永遠在人類發展中共同努力。」

中國外交部發言人華春瑩19日在推特發布了5張海報，回顧「一帶一路」倡議在過去九年...
中國外交部發言人華春瑩19日在推特發布了5張海報，回顧「一帶一路」倡議在過去九年中取得的重大成就。(取材自推特)

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