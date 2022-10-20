分析：習近平鬥爭觀比毛時代更廣泛更現實

中共總書記習近平。（路透）

「鬥爭」一詞頻繁出現在中共20大 報告引關注，學者趙春山分析，相比於毛時代，習時代「鬥爭」理念更加泛化與現實化，包括思潮演變、外力干涉等國家治理隱患都納入「鬥爭」的範疇。

中共第20次全國代表大會正在北京召開，中共總書記 習近平 日前進行20大報告時，針對國內外政經形勢多次提到「鬥爭」一詞，外界視此為他個人的執政理念重點。

香港明報今天在報導中引述台灣淡江大學中國研究所榮譽教授趙春山表示，「鬥爭」一詞伴隨中共歷史敘事一路走來，如今成為中共政治詞彙。從已故領導人毛澤東、鄧小平，再到現任的習近平，雖同講「鬥爭」，意涵卻不盡相同。

趙春山說，毛澤東時代以階級為綱，圍繞階級或權力的系列鬥爭運動，製造了大量負面歷史現場；鄧小平以後的時代，「鬥爭」一詞以更柔性的範式轉移呈現，指導議題也開始多元。

到了習近平時代，「鬥爭」理念變得更加泛化與現實化，思潮演變、外力干涉、獨立分裂、公共危機等國家治理隱患都被納入「鬥爭」的主理範疇。

趙春山分析，「鬥爭」一詞在中西政治語境有著不同詮釋。西方普遍忌憚該詞，視為共產主義洪水猛獸以及對國際秩序的破壞企圖；台港對「鬥爭」觀念則普遍冷感恐懼，兩地民眾的意識形態體系鮮有類似概念。

趙春山進一步解析，對於習近平來說，「鬥爭」其實更接近追求使命感、奮發有為、轉守為攻的去消極化語義；另一位受訪的中研院政治所研究員蔡文軒也認為，習近平的「鬥爭」觀非「很壞」概念，更多時候旨在處理廣泛的不協同議題。

趙春山認為，習近平因為個人背景緣故，更傾向使用傳統詞彙「舊語新說」，這可能讓他的一些理念傳播在語義學上遇挫。

此外，習近平的「鬥爭」觀在現實中也面臨兩重考驗：一是「鬥爭」需兼顧「安全」，包括台海、朝鮮半島核問題、南海、俄烏等傳統安全議題，以及COVID-19疫情、氣候變遷等非傳統安全議題，北京決意「鬥爭」的過程要照顧到相應安全因素，這也是習近平宣讀20大報告時提了50次「安全」的原因所在。

其次，「鬥爭」要配合「能力」，尤其是經濟能力。中國經濟目前呈現失業率高、房市低迷等逆風特徵，這些都關係到「鬥爭」成效，經濟安全與否直接影響了「鬥爭」能力。