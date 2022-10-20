王滬寧上？下？ 傳接人大委員長

日前才傳出中共 七常委名單調整，中共意識形態總管王滬寧因年齡關係「出局」，香港「南華早報」指掌握獨家消息，王滬寧擬接全國人大常委會委員長，並且在黨內的排名可望更上層樓。

中央社引述南早報導，當前中共總書記習近平 正力拚第三任期，同時放眼未來5年甚至更長遠的主政而提拔後進並改組領導階層，學者出身且談吐慢條斯理的王滬寧可望繼續追隨習近平並轉任新職。

這項傳聞中的人事安排若屬實，將使王滬寧成為習近平新籌組的核心團隊中，為數不多的老將。

報導指出，王滬寧目前在黨內排名第5，若20大 後由他領導中國的立法機構「全國人民代表大會」，而人大常委會委員長的地位在黨內向來排名第2或第3，具有動見觀瞻的政治影響力。

王滬寧向來被視為領導人背後的大腦，像是習近平念茲在茲的「中國夢」，就是出自於這位中共意識形態總管的發想。江澤民主政期間力主的思想理論「三個代表」，還有胡錦濤的「科學發展觀」，也都是由王滬寧幕後策畫。

另外，政治局常委人選如猜謎遊戲，海外媒體各顯神通押寶，但今年猜謎的氣氛，比歷次慢熱許多。

除了「慢熱」，這次中共20大前的政治局常委猜謎還有個特徵，就是人選呈現「兩極分化」，甚至出現3家不同國籍媒體同一天發表預測人選的巧合，讓人覺得彷彿是兩股相互敵對的陣營，放風聲出來互別苗頭。