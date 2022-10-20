十年奪台9邦交國 中外交部：敢鬥爭是精神品格

副部長馬朝旭。(記者陳政錄／攝影)

G20峰會下月召開，已規劃數月的中美元首會晤是否生變，受到國際關注。中共 外交部黨委委員、副部長馬朝旭20日回應表示，中方作為G20重要成員，始終積極參與，也支持印尼 作為G20主席國工作。「關於中方領導人與會的消息，我們將適時發布。」

中共20大新聞中心20日繼續舉辦記者招待會，由中共中央對外聯絡部副部長沈蓓莉，外交部黨委委員、副部長馬朝旭就「習近平 外交思想指引中國特色大國外交開拓前行」主題與記者交流，但全場僅開放印尼、敘利亞兩家外國媒體提問，其餘均為陸媒或港媒，歐美日韓和台灣媒體的提問申請均未獲准。

中央對外聯絡部副部長沈蓓莉。(記者陳政錄／攝影)

會上，沈蓓莉就中共發展對外關係，「互不干涉內部事務」與「互學互鑑」表示，中國不會對其他國家政黨的內部事務指手畫腳，不會「輸出」中國模式、要求別的國家和政黨「複製」我們的做法。同時，我們也堅決不接受那些居高臨下、頤指氣使的說教，決不照抄照搬別國的政治制度。

馬朝旭則提到過去十年，中國展開一系列鬥爭，包括拿下台灣9個所謂邦交國，國際社會堅持一個中國的格局更加鞏固，和阻遏外部勢力干預香港、連續挫敗反華勢力攻擊抹黑等。他說，「敢於鬥爭是中國外交的精神品格。」

印尼記者提問，習近平是否將出席G20峰會，馬朝旭首先讚揚中共總書記習近平的政績，表示習「親自推進氣勢恢宏的元首外交，為中國特色大國外交舉旗定向，為變亂交織的世界指引方向」，十年來42次出訪，接待100多位國家元首和政府首腦、與各國領導人舉行20多場雙邊活動，不久前展開「中亞之行」等。

因疫情防控要求，記者會採取視訊連線舉行，記者在分會場參與。(記者陳政錄／攝影)

馬朝旭接著說，G20領導人第17次峰會將於11月15日至16日在印尼舉行，中方作為重要成員，始終積極參與國際經濟合作和全球經濟治理，支持印尼作為G20集團主席國工作和「共同復甦，強勁復甦」的主題，期待峰會在加強抗擊疫情國際合作、促進世界經濟復甦、維護全球糧食能源安全等方面發揮積極建設性作用。

他表示，「關於中方領導人與會的消息，我們將適時發布。」

對於媒體進一步詢問中國的外交政策目標，馬朝旭強調，中國外交政策的宗旨和目標非常明確，那就是維護世界和平，促進共同發展，推動構建人類命運共同體。