浙江設共同富裕示範區 省委常委：共富 急不得又慢不得

20大報告中重申「共同富裕」，學者稱，預計未來將適當約束規範高收入群體過快的財富增長速度。（取材自微博）

共同富裕是當前中國官方重視的社會發展方針，並在浙江省建立首個示範區。浙江省委常委、宣傳部部長王綱19日出席20大 新聞發布會時指出，共同富裕需扎實推進無法一蹴而就，既「急不得又慢不得」。對於20大報告中提及「規範財富積累機制」，學者指出，這是首次提出，預計將適當約束規範高收入群體過快的財富增長速度。

綜合澎湃新聞、北京 青年報報導，中國在去年宣布完成「脫貧攻堅，全面建成小康社會」後，推動共同富裕成了下一個重要的社會發展方針，並於浙江省建立首個共同富裕示範區。

王綱19日出席20大新聞發布會時說，共同富裕的核心難題和重點就是三大差距如何縮小，即「區域差距」、「城鄉差距」、「收入差距」。一年多來，浙江創造了一系列框架體系，創新了一系列工作方法，創造了共富型的制度安排、政策制定。同時也呈現出一些看得見、摸得著的標誌性成果，初步有了一些成效。

報導指，王綱提及一些難題，首先是要必須好好發展經濟，做大經濟盤子，要讓省強民富；接著要縮小差距，擴中提低；第三，物質富有的同時還要精神富有，所以要豐富精神；最後是數位變革，任何生產生活和治理在新時代要有技術推動。