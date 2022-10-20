我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國駐英領事館打人案：痛毆示威港人的暴力豁免？

貝佐斯警告美國經濟前景 最好「嚴陣以待」

浙江設共同富裕示範區 省委常委：共富 急不得又慢不得

中國新聞組／北京20日電
20大報告中重申「共同富裕」，學者稱，預計未來將適當約束規範高收入群體過快的財富增長速度。（取材自微博）
20大報告中重申「共同富裕」，學者稱，預計未來將適當約束規範高收入群體過快的財富增長速度。（取材自微博）

共同富裕是當前中國官方重視的社會發展方針，並在浙江省建立首個示範區。浙江省委常委、宣傳部部長王綱19日出席20大新聞發布會時指出，共同富裕需扎實推進無法一蹴而就，既「急不得又慢不得」。對於20大報告中提及「規範財富積累機制」，學者指出，這是首次提出，預計將適當約束規範高收入群體過快的財富增長速度。

綜合澎湃新聞、北京青年報報導，中國在去年宣布完成「脫貧攻堅，全面建成小康社會」後，推動共同富裕成了下一個重要的社會發展方針，並於浙江省建立首個共同富裕示範區。

王綱19日出席20大新聞發布會時說，共同富裕的核心難題和重點就是三大差距如何縮小，即「區域差距」、「城鄉差距」、「收入差距」。一年多來，浙江創造了一系列框架體系，創新了一系列工作方法，創造了共富型的制度安排、政策制定。同時也呈現出一些看得見、摸得著的標誌性成果，初步有了一些成效。

報導指，王綱提及一些難題，首先是要必須好好發展經濟，做大經濟盤子，要讓省強民富；接著要縮小差距，擴中提低；第三，物質富有的同時還要精神富有，所以要豐富精神；最後是數位變革，任何生產生活和治理在新時代要有技術推動。

浙江省委常委、宣傳部部長王綱指共同富裕無法一蹴而就，「急不得又慢不得」。(新華社...
浙江省委常委、宣傳部部長王綱指共同富裕無法一蹴而就，「急不得又慢不得」。(新華社)

20大 北京

上一則

杭州爸「抄襲」4歲女兒畫作大賣 網友：父承女業

下一則

汝州女隔離發燒抽搐 沒人管喪命 家屬網路討公道遭刪除

延伸閱讀

中共20大報告提規範財富累積 學者料約束高收入群體

中共20大報告提規範財富累積 學者料約束高收入群體
昆山、義烏、慈溪、晉江4縣躍大城市 具「56789」特色

昆山、義烏、慈溪、晉江4縣躍大城市 具「56789」特色
全球旅遊解封 中國旅行箱出口強勁

全球旅遊解封 中國旅行箱出口強勁
中國超過30個城市實行「一人購房全家幫」

中國超過30個城市實行「一人購房全家幫」

熱門新聞

北京一名男子在橋上懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕，現場還冒出黑煙。(取自推特)

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

2022-10-13 23:59
有香港人(中)到駐曼徹斯特中國總領事館外抗議，中國領事館職員將港人拉進領館毆打，英國警員趕去救人，雙方拉扯。中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原(白髮戴帽者)在背後對抗議者拽髮。(路透)

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

2022-10-17 11:42
北京四通橋一名頭戴黃色工程帽、身穿橘紅色工作服的男子(左上)懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕。(取自推特)

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

2022-10-13 11:35
中共總書記習近平。（中新社）

中共20大常委新名單 3名「60後」

2022-10-17 16:44
中共號稱全國黨員9600萬人以上，但千萬人仰望習近平一人；中共20大成習近平的獨角戲，高層官員雖將重新洗牌，但誰上誰下，均須獲習近平點頭。(Getty Images)

20大高層洗牌 李克強出路？ 習家班多少人「入常」？

2022-10-15 21:51
習近平確定至少再掌權五年，美媒分析，習近平過去十年提升中國國力，就為了準備面對終極敵人美國。圖為中國遼寧號航母。（路透）

WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

2022-10-14 22:36

超人氣

更多 >
無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心

無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心
不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全

不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全
世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅
李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診

李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診
Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」

Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」