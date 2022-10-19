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港媒解讀中共20大報告：「全面大戰」不在解放軍日程表

記者羅印冲/即時報導
10月16日，中共20大開幕儀式後，解放軍代表離開人民大會堂。 美聯社
10月16日，中共20大開幕儀式後，解放軍代表離開人民大會堂。 美聯社

中共20大正在召開，開幕當天中共總書記習近平所作的20大報告被視為詳盡的中國戰略規劃，其中軍事部分受到國際社會關注。港媒從近幾屆中共黨代會報告的相關表述，提出解讀說，「中國雖然強調軍隊是要準備打仗的，但並沒有全面大戰的意圖」。

香港01報導，在涉及國防軍隊建設部分，中共20大報告稱，「加強軍事力量常態化多樣化運用，靈活開展軍事鬥爭，塑造安全態勢，遏控危機衝突，打贏局部戰爭」。

報導指，打贏局部戰爭的說法和中共十九大報告有細微差別。十九大報告中的描述是：「提高基於網路訊息體系的聯合作戰能力、全域作戰能力，有效塑造態勢、管控危機、遏制戰爭、打贏戰爭」。打贏戰爭和打贏局部戰爭，顯然是不同的。

而打贏局部戰爭的說法在中共20大之前也出現過。中共十八大報告曾指出，「積極運籌和平時期軍事力量運用，不斷拓展和深化軍事鬥爭準備，提高以打贏訊息化條件下局部戰爭能力為核心的完成多樣化軍事任務能力」。

報導稱，從十八大重在強調提高以打贏訊息化條件下局部戰爭能力為核心的完成多樣化軍事任務能力，到十九大報告重在強調「有效塑造態勢、管控危機、遏制戰爭、打贏戰爭」；再到20大報告強調「塑造安全態勢，遏控危機衝突，打贏局部戰爭」。

報導解讀說，可以看出，中國雖然強調軍隊是要準備打仗的，但並沒有全面大戰的意圖。

報導說，儘管十九大報告中沒有凸顯局部戰爭這一點，但是從塑造態勢、管控危機、遏制戰爭看，中國軍隊的防禦性色彩、平息事端色彩、盡量轉危為機降低事態的色彩，非常突出。「與外界進行大規模衝突，不是中國軍隊的主要任務。要盡量將衝突化解，或者將大戰轉化成局部戰爭。」

報導提到，在中美博弈日趨激烈，台海局勢浪疾風高的當下，中共20大報告凸顯打贏局部戰爭，本身是一種清晰的訊號。「中國沒有打算同包括美國在內的任何國家有大衝突的意圖，同時，中國對圍繞中國可能爆發的局部戰爭有清醒的認識和準備。」

中共 20大 香港

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