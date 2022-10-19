中共20大報告提規範財富累積 學者料約束高收入群體

中共20大報告中重申「共同富裕」，大陸學者稱，預計未來將適當約束規範高收入群體過快的財富增長速度。（中新社）

中共20大 報告中「增進民生福祉」部分提到，紮實推進「共同富裕」，規範收入分配秩序，規範財富積累機制。中國學者指出，規範財富積累機制的說法是首次提出，預計將適當約束規範高收入群體過快的財富增長速度，促進社會更長期可持續發展。

中共總書記習近平在20大報告中提到：「我們要完善分配制度，堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存，堅持多勞多得，鼓勵勤勞致富，促進機會公平，增加低收入 者收入，擴大中等收入群體，規範收入分配秩序，規範財富積累機制。」

據中新社引述浙江大學共享與發展研究院院長李實表示，報告中的「規範財富積累機制」是首次提出，當前中國財富積累速度很快，但財富差距擴大，在推動共同富裕下需規範財富積累機制，增強財富分配公平性，縮小財富分配差距。

李實表示，促進機會公平是要打破一切不合理的限制和障礙，令勞動力市場保持公平競爭，沒有身份歧視，推動建立全國統一大市場。

南方科技大學副校長兼商學院代理院長金李表示，相對於高收入人群，中低收入群體財富增長緩慢，而且風險波動性較大，所以要大力發展針對中低收入群體的財富管理，同時在保護合法私有財產下，適當約束規範高收入群體過快的財富增長速度，促進社會更長期可持續發展。

浙江代表團新聞發言人、宣傳部部長王綱日前在記者會提到共同富裕時說，共同富裕並非一蹴而就，需久久為功、紮實推進，既「慢不得」又「急不得」。一要做大蛋糕，二要縮小差距。此外，還要豐富精神，及數位變革。