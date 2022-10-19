「中國式現代化」規模巨大 習近平：最難也最偉大

習近平17日參加20大廣西代表團討論。（新華社）

中共 總書記習近平 17日參加中共20大 廣西代表團討論，官媒昨披露現場細節。習近平憶及自己在福建工作的往事，並說「我和大家一樣，是一名普通共產黨員，就是實實在在把事情做好」。他並稱，「中國式現代化」是人口規模巨大的現代化，不同於幾十萬人、幾百萬人、幾千萬人的現代化，而是14億多人口的現代化，「我們的現代化既是最難的，也是最偉大的」。

據中新社報導，回憶早年經歷，習近平說：「記得當年我到農村，當地秀才跑我那來宣講，說咱們今後現代了，都不一樣了，樓上樓下電燈電話，包子餃子肉絲肉片。」

提到在福建工作時，習說，當年他帶隊去國外考察；幾十年過去了，中國製造遠銷海外。「曾幾何時啊，這就是中國的發展變化」。

他表示，工人階級也要不斷提高素質和覺悟；過去碼頭都是人拉肩扛，現在是智慧化操作貨櫃；要重視發展職業技術教育；不能瞧不起產業工人，一定要看實際貢獻。「我們這些年一步一個腳印，真正在添磚加瓦建設中國特色社會主義現代化強國大廈的人，他們都是值得我們尊敬的。我們要思考和研究怎麼培養他們、發揮他們的作用」。

針對「中共的中心任務」，習近平說，以中國式現代化全面推進民族復興，「當前最重要任務就是擼起袖子加油幹，把20大作出的重大決策部署付諸行動、見之於成效，這也是我們在建成小康社會，徹底解決絕對貧困問題後新的承諾」。