十年犧牲3799人 公安部副部長：中國是最安全國家之一

大陸公安部副部長、國家移民管理局局長許甘露。(記者陳政錄／攝影)

中共20大 新聞中心19日舉行記者招待會，中國公安 部副部長、國家移民管理局局長許甘露表示，十年來，全中國有3,799名民警犧牲、5萬多名公安幹警負傷。他強調，當今，中國已成為世界公認最安全的國家之一，未來將貫徹總體國家安全觀，推進國安體系和能力現代化的新部署新要求，防範化解影響社會穩定的各類風險隱患。

這場19日上午舉行的記者招待會，由中共中央政法委、最高法院、最高檢察院、公安部、司法部等負責人出席，主題仍緊扣習近平思想，為「堅持以習近平法治思想為指引 努力建設更高水平的法治中國」。

許甘露在會上表示，中國是命案發案率最低，刑事犯罪率最低，槍爆案件最少的國家之一，每10萬人的命案是0.5%。十年來，刑事案件安全事故5項指數大幅下降，殺人、強姦等8類主要刑事犯罪下降。據中國國家統計局2021年調查，安全感達到98.6%，較2012年提升11個百分點，成為世界公認最安全的國家之一。

他接著說，在為經濟持續健康發展創造安全穩定的社會環境的同時，公安機關改革治安管理、戶口管理，出入境管理等流程程序，公安機關負責的60項行政許可需要的審批和頒發證件，辦理時間大大低於法定時間。

但許甘露也提到，十年來，全中國有3,799名民警英勇獻身，5萬多公安干警光榮負傷。他強調，在新時代新征程上，公安機關將貫徹中共20大精神。