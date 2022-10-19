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港媒：王滬寧擬接人大委員長 黨內排名更上層樓

中央社／台北19日電
王滬寧。（新華社）
王滬寧。（新華社）

正在召開的中共20大將改組領導階層備受關注，香港「南華早報」（SCMP）掌握的獨家消息，中共意識形態總管王滬寧擬接全國人大常委會委員長，並且在黨內的排名可望更上層樓。

南早今天報導，當前中共總書記習近平正力拚第3任期，同時放眼未來5年甚至更長遠的主政而提拔後進並改組領導階層，學者出身且談吐慢條斯理的王滬寧可望繼續追隨習近平並轉任新職。

這項傳聞中的人事安排若屬實，將使王滬寧成為習近平新籌組的核心團隊中，為數不多的老將。

王滬寧目前在黨內排名第5，官銜包括中共中央書記處書記等要職，盛傳20大後可望由他領導中國的立法機構「全國人民代表大會」，而人大常委會委員長的地位在黨內向來排名第2或第3，具有動見觀瞻的政治影響力。

在中國政壇，王滬寧向來被視為領導人背後的大腦，像是習近平念茲在茲的「中國夢」，也就是被廣為宣傳的中華民族偉大復興願景，就是出自於這位中共意識形態總管的發想。

而江澤民主政期間力主的思想理論「三個代表」，還有胡錦濤的「科學發展觀」，也都是由王滬寧幕後策畫。

現年67歲、學而優則仕的王滬寧，2017年獲拔擢中共中央政治局常委，晉升領導階層之前，他擔任中共智庫中央政策研究室主任達15年。

王滬寧的從政經歷結合國家政策顧問、文膽與領導人倚重的思想理論首腦，可說相當少見，習近平重要的國是訪問，言談之間不慍不火且溫和有禮的王滬寧常隨侍在側。

這位仕途無量的習近平親信也是國際關係專家，若如預期成為人大常委會委員長，屆時他將肩負重任，以實踐習提出的宏偉戰略。

因習承諾2049年也就是當中華人民共和國建國百年，帶領中國成為世界第一強國，而且要根據中國自己的藍圖達成這個目標，絕不跟隨西方國家的模式，這些都是王滬寧踏入政壇之前提出的理念。

1988年王滬寧因訪問學者在美國從事研究6個月，並撰寫於1991年出版，批判美國政治與社會治理的著作「美國反對美國」。

這本書原已絕版，但去年突然熱賣，因此前中國政治學者重新審視發現，王滬寧在著作中預測，因美國強調「個人主義、享樂主義與民主」將日益衰微。

他最為人所熟知就是30歲成為上海復旦大學最年輕，專精國際關係領域的副教授，不過他的學術生涯是從攻讀法語取得學士學位開始，而他的政治意識形態的萌芽，從早年他的著作中可見端倪。

上世紀80年代，王滬寧即提出中央集權政府可維持穩定並推動經濟成長，同時可由其中逐步拓展民主原則。

他1986年發表的文章，分析現代化進程中政治領導的方式，獲得江澤民的關注和賞識。江是1989年六四民運後繼任中共領導人。

雖然王滬寧被譽為「三朝國師」，不過他於1994年出版的日記體裁回憶錄「政治的人生」吐露，勤於筆耕出書與教學才是他人生的目標。

中共 習近平 20大

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