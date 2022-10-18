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鄧小平前翻譯：若習任內解決台灣問題 將成歷史偉人

記者林則宏／即時報導
圖為習近平16日在20大開幕式上作政治報告。(新華社)
圖為習近平16日在20大開幕式上作政治報告。(新華社)

現任蘇州大學講座教授、全球化智庫副主任高志凱接受香港明報訪問時指出，中共總書記習近平若任內解決台灣問題，將成為中國歷史上的一代偉人。「只要習總書記繼續為老百姓謀福利、繼續做出業績來，那（連任）五年都不是個事兒，還要更長。」

明報稱，現年60歲的高志凱1980年代初考入聯合國譯員培訓班，後進入大陸外交部擔任翻譯，曾多次陪同鄧小平接見外賓。因英文流利，目前擔任CGTN（中國環球電視網）評論員，並多次在BBC、CNN等外媒闡述中國的立場。

高志凱說，「美國有些人反華、仇華、敵華，最大的心願就是習下台。」他認為，這是美國「一廂情願」，也是誤入歧途。「美國搞混了兩個概念，認為中國在經濟上超過美國之後，也會奪取美國的霸主地位」。

高志凱表示，中國人分開看待這兩件事，即使經濟上超過，也不會把一切強加於美國、強迫美國要聽話，「『霸』在中文裡不是好詞，中國歷史上也是推崇仁君、不做霸主。」

但他也預期，未來五年中國將面對不利的國際環境，中美關係在未來一兩屆政府任期內都不會好，甚至可能變得更差。

高志凱稱，「美國在抗美援朝的時候都封鎖不了中國，何况現在中國還是130多個國家最大貿易伙伴，很多指標甚至超過美國，很多產品的產能超過世界50%以上。」

他認為，華盛頓仍用對付蘇聯一套來對付中國。過去美國手上有好幾張「牌」，以前常打的是西藏牌，還有南海牌、新疆牌、香港牌。但在大陸推出「國安法」後，香港恢復穩定，美國轉打台灣牌，使得海峽局勢持續緊張。

高志凱強調，在這樣的歷史關頭，中國共產黨尤其最高領導層的穩定至關重要。他認為，習的第一個任期強力反腐、得罪很多人，需要很大勇氣。第二個任期則在理順關係，卻又遇上疫情挑戰，在這個關頭更加「不能亂」。

他回憶，自己剛為鄧小平服務是1984年，「他那時80歲，身體運動自如，腦子特別靈活」，「鄧小平82歲就是1986年，是他最輝煌的時候，跟美國人搞得一團和氣，逼蘇聯從中蒙邊境撤軍，逼越南從柬埔寨撤軍……1986年的小平是世界中心，所有人到中國來都要求見他。」

習近平今年69歲。高智凱稱，2035年（中國基本實現社會主義現代化）時，習近平正好和1986年的鄧小平同歲。若習任內解決台灣問題，更是中國歷史上一代偉人。「只要習總書記繼續為老百姓謀福利、繼續做出業績來，那（連任）五年都不是個事兒，還要更長。」

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