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中共20大觀察╱主席團18老力保紅色江山

香港特派員李春
中共20大召開，元老角色受關注。圖為20大開幕，中共總書記習近平（左）攙扶前總書記胡錦濤。（路透）
中共20大召開，元老角色受關注。圖為20大開幕，中共總書記習近平（左）攙扶前總書記胡錦濤。（路透）

中國廟宇以佛寺為多，佛寺基本都有羅漢，人說大隱隱於市的重慶羅漢寺，就有500尊羅漢藏身綿綿香火。但最常見的，是面熟能詳的18羅漢。

128，個個吉數。唐朝西天取經，宋朝就有18羅漢，馬克思主義中國化的今天則有「18老」。正在北京召開的中共20大，首現「18老」，他們以前政治局常委的資格，列身大會主席團常務委員，等同於兩屆會議交接期的「臨時中央」成員。

有名單為證。大會主席團常務委員46人中，那「18老」是江澤民、胡錦濤、朱鎔基、李瑞環、吳邦國、溫家寶、賈慶林、張德江、俞正聲、宋平、李嵐清、曾慶紅、吳官正、李長春、羅幹、賀國強、劉雲山、張高麗。

「18老」怎麼來的？原來是一屆一屆遞進而得，不信倒看10年兩屆的中共黨代會。

5年前19大時的名單，主席團常務委員42人，其中政治老人是江澤民、胡錦濤、李鵬、朱鎔基、李瑞環、吳邦國、溫家寶等「15老」；10年前的18大主席團常務委員有41人，其中有江澤民、李鵬、萬里、喬石、朱鎔基、李瑞環、宋平等「12老」。

由這三屆可總結出兩個有關「老」的特點，一是主席團常委年年擴軍，今屆擴得最多，「老」也逐屆增加；二是「老」的陣容，既有青山常在者，比如106歲的老人宋平，也有說走就走者，比如李鵬，所以陣容屆屆不同。

因何今次要談「18老」，以前沒有特別談「12老」或「15老」呢？是因今年陣仗有點不同，意見分歧較大，以前說左派右派，改革派保守派，今次是出現了反對派。於是有政情分析，說中共黨代會會有驚人的一跳，那跳動的是豹尾，那才是決定勝負的關鍵。

這豹尾說的就是「18老」，認為大會特別是大會人事的關鍵，握於其手，天下事還是老先生們說了算。這種判斷放在20年前絕對正確，放在10年前，還有點影子，但放今日今時，可能物是人非。

有押「18老」的判斷，大抵來自當年「八老治國」餘威未散，當年的「八老」，先後有三個版本，包括習仲勛老先生曾列身其中。但想清一個道理，沒有鄧小平，沒有陳雲，還有所謂「八老」嗎？

還有一點有關老者，別說甚麼子女、醫療、特供，僅是政治面目，就雲山霧罩。有能與宋平聊天的晚輩說，以周恩來政治秘書出身，宋老可是位堅定馬克思主義者，而由宋平推舉的胡老先生，又怎能簡單描繪為「改革派」呢。

貼切點看，「18老」就是那18羅漢，他們雖未能「永住人間」，但卻在「護持正法」。在今次20大的主席台上，為了紅色江山永在，正襟危坐，勞苦功高。

中共 20大 北京

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