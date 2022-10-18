二十大進入人事醞釀階段 主席團18日通過大會選舉辦法

中共20大主席團18日下午在人民大會堂舉行第二次會議。（截圖自央視新聞）

中共20大 進入最關鍵的人事醞釀階段。央視新聞報導，20大主席團18日下午在人民大會堂舉行第二次會議，由中共總書記習近平 主持。會議通過經各代表團醞釀的大會選舉辦法。並通過監票人、總監票人名單，待正式選舉時提請大會通過。

報導稱，會議通過了將關於十九屆中央委員會報告的決議（草案）、關於十九屆中央紀律檢查委員會工作報告的決議（草案）、關於《中國共產黨章程（修正案）》的決議（草案）提交各代表團討論。

大會副秘書長陳希就20屆中央委員會委員、候補委員和中央紀律檢查委員會委員候選人預備人選建議名單作了說明。

會議通過了20屆中央委員會委員、候補委員和中央紀律檢查委員會委員候選人預備人選建議名單，提交各代表團醞釀。

中共20大16日上午開幕，過去兩天在聽取和審議習近平作的政治報告，及完成中共黨章修改草案的審議後，就進入大會重頭戲「人事醞釀」階段，即討論新一屆中共中央委員會、中央紀律檢查委員會組成人員名單。

經大會選舉產生中央委員、中央候補委員及中紀委組成人員後，再於預計20大閉幕後次日召開的中共20屆一中全會選舉產生中央領導機關組成人員。

20大新聞中心已經公告，20大閉幕後將召開20屆一中全會。一中全會結束後，將舉行中共20屆中央政治局常委同中外記者見面會。

據了解，相關工作人員18日晚間已進入封閉，亦即不得與社會面進行接觸。申請採訪20屆一中全會的媒體，19日中午起進行封閉，只能在下榻的酒店及新聞中心之間兩點一線移動，不得外出，且必須每天進行核酸檢測。