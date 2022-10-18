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美又颯「戰鷹姐姐」高溥宇成20大亮點 私下愛好圈粉

中國新聞組／北京19日電
戰鬥機女飛行員高溥宇飛行技術了得。（取材自環球人物）
戰鬥機女飛行員高溥宇飛行技術了得。（取材自環球人物）

今年中共20大代表出現一個「又美又颯」的亮點，她就是戰鬥機女飛行員、現任北部戰區空軍航空兵某旅飛行一大隊副大隊長「高溥宇」。

據環球人物報導，高溥宇原是一個愛彈古琴、畫水彩、追劇、愛美的普通女孩，憑著對自己「狠勁」，成為首批雙學位殲擊機女飛行員、首批「飛豹」戰機前艙女飛行員、首個兩次亮劍空軍實戰化品牌訓練的女飛行員。在戰友們眼中，她是全旅公認的飛行能手。

2008年9月，高溥宇懷揣著對軍旅的憧憬和對飛行的嚮往，進入空軍航空大學。不過，入校後近乎苛刻的紀律要求、高強度的體能訓練，遠遠超出她的預料；100米、800米、1500米全速跑、變速跑，還有單雙槓、旋梯等器械訓練，她幾乎每樣都達不到標準。

戰鬥機女飛行員高溥宇私下多才多藝，愛彈古琴。（取材自環球人物）
戰鬥機女飛行員高溥宇私下多才多藝，愛彈古琴。（取材自環球人物）

軍校時的高溥宇。（取材自環球人物）
軍校時的高溥宇。（取材自環球人物）

高溥宇有過在單槓上憋得滿臉通紅只想放棄的時候，也有過在飛行訓練器械上天旋地轉只想停下的時候；但她堅持向前。五年寒冬酷暑，她不斷挑戰極限，終於成為空軍首批取得工學和軍事學雙學士學位的殲擊機女飛行員。

幾名與高溥宇搭檔過的飛行員都有這樣的印象：「她對別人要求高，對自己更狠。」在兩次參賽「金飛鏢」，她體現這個特點。2018年她作為單位代表出征，不過靶區出現火情，影響發揮，最終只得悻悻而歸。

2021年初，高溥宇再次參賽，考核前兩個月她天天扎在訓練場。翻開工作手冊，裡面全是密密麻麻的飛行記錄，每次飛行歸來，她都會第一時間把飛行數據整理存檔，製成一張設有彈著點、瞄準點、風向、風速等幾十個要素的表格，然後拉上工廠的師傅討論。努力沒有白費，高溥宇機組以連續三個第一的成績居本單位實彈射擊成績榜單之首，成功從選拔賽中突圍。

中國目前已成為世界上擁有女飛行員最多的國家之一。以高溥宇為代表的女性「戰鷹」群體，留下了「巾幗不讓鬚眉」的壯美航跡。

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